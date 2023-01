Amedeo Pieri al vertice della Società italiana di medicina estetica

Il dottore sarà responsabile di Umbria e Marche

Il dottor Amedeo Pieri è stato nominato coordinatore della Società italiana di medicina estetica (SIME) per le regioni Marche ed Umbria. La SIME fondata nel 1975 a Roma è prima Società Italiana di Medicina Estetica italiana. È un’associazione culturale che ha per obiettivi lo studio, la ricerca e l’informazione concernenti la Medicina Estetica. Riunisce in chiave multidisciplinare medici di varia specialità per una formazione ed un aggiornamento integrato; programma corsi per la formazione e il perfezionamento di medici e professioni tecniche ed ausiliarie ad indirizzo estetico.

La scuola di formazione

Dal 1990 la Società Italiana di Medicina Estetica, per prima al mondo come società scientifica, ha dato vita ad una Scuola quadriennale di Formazione in Medicina Estetica riservata a laureati in Medicina e Chirurgia, in collaborazione con l’allora Fondazione Internazionale Fatebenefratelli (FIF). “L’alto valore etico e formativo della SIME mi rende particolarmente orgoglioso e onorato della nomina ricevuta come coordinatore delle regioni Marche ed Umbria, per la quale ringrazio fortemente il Prof. Emanuele Bartoletti, la mia mentore dott.ssa Gloria Trocchi e a tutto il consiglio direttivo“, ha spiegato Pieri.