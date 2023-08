Foglio di via ma trovato in città: la polizia denuncia 34enne

C'erano precedenti per scasso

Foglio di via da Foligno e nonostante questo ritrovato in città. Ieri pomeriggio, nell’ambito del Progetto “Borghi Sicuri”, gli equipaggi della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno e del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” hanno svolto dei controlli straordinari in centro storico e nelle zone di Fiamenga e della Paciana.

Rintracciato il soggetto già noto alle forze dell’ordine

L’attività, specificamente dedicata al monitoraggio delle suddette aree del territorio folignate – soprattutto in funzione di prevenzione del compimento di reati contro il patrimonio – ha permesso di rintracciare un 34enne già noto alle Forze dell’Ordine. Il giovane annoverava sia precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, che, soprattutto, per reati contro il patrimonio, ed in particolare per furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Episodi, quelli di furto, che in non poche occasioni erano stati perpetrati ai danni di esercizi commerciali, anche a Foligno.

La violazione della misura

Proprio per questo, il 34enne è attualmente gravato da un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno in territorio folignate, divieto al quale, con ogni evidenza, aveva deciso di non ottemperare. L’uomo è stato quindi immediatamente denunciato all’Autorità Giudiziaria e successivamente allontanato dalla città.

81 persone identificate

Oltre a ciò, nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio sono stati effettuati numerosi posti di controllo, che hanno portato all’identificazione di 81 persone ed al monitoraggio di 47 veicoli. Non sono mancate verifiche anche presso alcuni bar della città, senza che comunque emergessero criticità. Nei prossimi giorni il Commissariato di Foligno accentuerà la propria attività di controllo del territorio, al fine di prevenire e contrastare il compimento di furti e di reati in genere.