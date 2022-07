Flash mob, 300 Vespe suonano per dire NO alla contraffazione - Tuttoggi

Al centro della piazza la Vespa contraffatta sequestra da Adm durante una operazione di contrasto agli illeciti

Flash mob in piazza Garibaldi de Club Vespa Spoleto e Agenzia Accise dogane e Monopoli. Per 30 secondi 300 vespe hanno suonato per dire NO alla contraffazione del Made in Italy. Al centro della piazza la Vespa contraffatta sequestra da Adm durante una operazione di contrasto agli illeciti, ciclomotore che, insieme ad altri reperti contraffatti sarà possibile vedere nella Cupola Geodetica allestita in Piazza Pianciani fino al 10 luglio

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in concomitanza con la sua presenza al Festival dei Due Mondi di Spoleto nella sezione Legalità e Sociale con uno spazio espositivo all’interno del quale sono esposti merci e mezzi contraffatti, ha partecipato al Raduno Nazionale Vespa Club “Vespoletivm Pool Edition”- tenuto nella cittadina umbra – per presentare un modello di questo veicolo sequestrato poiché contraffatto.