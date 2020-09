SS3 Flaminia, traffico a doppio senso su una carreggiata per lavori

Proseguono i lavori di risanamento sulla Ss3 Flaminia e arrivano tra Trevi e Sant’Eraclio. Per consentire l’avanzamento degli interventi in carreggiata nord, a partire da mercoledì 16 settembre il transito tra Trevi e Sant’Eraclio sarà provvisoriamente regolato a doppio senso in carreggiata opposta, mentre per chi viaggia in direzione Foligno saranno temporaneamente chiuse le rampe di ingresso dello svincolo di Trevi e di uscita dello svincolo di Sant’Eraclio.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 27 ottobre.