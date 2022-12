Fiorello – Casciari, ascolti boom per la frizzante Viva Rai 2

L'ex Iena perugina funziona a fianco al mattatore siciliano, battendo anche il Tg 1 Mattina

Ascolti boom per la prima puntata di Viva Rai 2, il nuovo morning show di Fiorello, in onda dal 5 dicembre dalle 7.15 alle 8.15. Una rassegna stampa tutta da ridere, in cui a fare da spalla al celebre conduttore siciliano c’è il perugino Mauro Casciari, l’ex Iena passata da qualche anno alla Rai.

Martedì sono stati resi noti gli ascolti della prima puntata, quella di lunedì, ospite Amadeus. Una puntata vista da 683mila spettatori, con una share del 14.10%. Superiore di 4 punti percentuali anche al Tg1 Mattina. Merito di una trasmissione frizzante e divertente, senza essere mai banale.