Fior di Cacio, a Vallo di Nera torna la festa della tradizione - Tuttoggi

Una vera e propria «marcia di assaggi» che permette di visitare il borgo di Vallo di Nera percorrendo le tre tappe in cui assaggiare Prosciutto, Pane e Pecorino cotto, che sarà accompagnata dai canti e dalle danze della tradizione contadina umbra del gruppo folkloristico di Canto popolare di Giano dell’Umbria, la mattina, mentre nel pomeriggio per le vie del paese ci saranno «Andrea e Damiano» con il loro organetto, che si esibiranno in stornelli a braccio e nel tipico saltarello. Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena.

Come da tradizione, alle ore 18.00 in Piazza Santa Maria, «La maxi Ricotta di Fior di Cacio», una ricotta di 80 kg, arriverà a bordo di un Ape, scortata dai Cavalieri della Tavola Apparecchiata. La ricotta verrà preparata in una grande cesta di vimini intrecciata a mano – realizzata da Genesio Rosati cittadino della Fraz. In Piazza a chiudere la giornata, alle ore 19.00, si esibirà il Duo Chitarra e Voce «Onde d’Arte» con il loro repertorio che spazio dalla musica lirica alle canzoni popolari.

Immagine di repertorio – Fior di Cacio 2016