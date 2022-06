Finto incidente, i carabinieri scoprono due truffatori - Tuttoggi

Succede durante dei controlli dei carabinieri di Foligno, che hanno svolto 87 servizi esterni

Ottantasette servizi esterni per la prevenzione e repressione dei reati in genere, con 303 veicoli, 482 persone e 84 esercizi commerciali controllati: è l’attività condotta dai carabinieri della compagnia di Foligno che hanno anche scoperto due persone che tentavano di truffare gli anziani con la scusa di un finto incidente.

L’attività svolta dal radiomobile di Foligno ha anche permesso di sventare, lo scorso 23 maggio 2022, da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno, una potenziale truffa a Trevi, perpetrata da due cittadini di fuori regione ai danni di persone anziane, mediante la tecnica della telefonata da parte di sedicenti Carabinieri che segnalavano un finto incidente da parte di un proprio congiunto e la contestuale richiesta di somme di denaro per evitare conseguenze legali. Ai due sono stati sequestrati i telefoni cellulari e, dopo la segnalazione all’autorità di Spoleto, sono state avviate le procedure amministrative per la proposta di emissione del provvedimento del foglio di via dal comune di Trevi.