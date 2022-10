Finti sms dalla banca per svuotare i conti correnti, 5 persone ai domiciliari

Provvedimento del Tribunale di Perugia nei confronti di 5 persone, italiane e straniere, accusate di frode informatica

Arresti domiciliari nei confronti di 5 cittadini, italiani e stranieri (del Marocco e della Costa d’Avorio) a cui viene contestato il reato di frode informatica. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Perugia su richiesta della Procura del capoluogo.

La tecnica utilizzata dai cinque era quella di carpire informazioni riservate attraverso messaggi telefonici inviati sul cellulare a titolari di conti correnti con i quali li informavano di un accesso abusivo sul proprio conto. Poco dopo un finto operatore della banca telefonava alla vittima, comunicando che ignoti avevano installato un virus sul proprio smartphone o computer, chiedendo di spegnere e riaccendere il dispositivo informatico per formattare il sistema. In realtà in questo modo installavano sul dispositivo delle vittime un file che consentiva loro di accedere di accedere ai conti correnti.