Finti carabinieri arrestati da veri Carabinieri | 'Truffa dell'incidente' ai danni di un'anziana - Tuttoggi.info

"Tuo figlio ha causato un grave incidente e rischia il carcere", anziana consegna soldi e gioielli a finti carabinieri

Ancora una truffa ai danni di un’anziana donna residente a Terni, nella zona del quartiere Cardeto. La tecnica utilizzata è quella ormai nota del “sedicente carabiniere”: i malviventi, infatti, spacciandosi per appartenenti all’Arma, hanno avvisato telefonicamente la vittima che il figlio aveva causato un grave incidente stradale, richiedendo un’ingente somma di denaro, quale fantomatico risarcimento alla persona investita ricoverata in ospedale e per evitare che il medesimo finisse in carcere.

Truffa ad anziana

La somma sarebbe stata ritirata direttamente al domicilio della vittima da un “finto” militare: un individuo di circa trent’anni anni che si è fatto consegnare 750 euro e vari monili in oro, praticamente tutto ciòche si trovava nella disponibilità della malcapitata. Ma questa volta la fuga è stata breve: appena aperta la porta dell’abitazione per allontanarsi con il bottino, il malvivente si è imbattuto nei veri Carabinieri della Compagnia di Terni che lo hanno arrestato in flagranza del reato di truffa aggravata, unitamente al complice che attendeva all’esterno dell’abitazione.

Indagini in corso

Il magistrato di turno, avvisato dagli inquirenti dei fatti accaduti, ha disposto la temporanea custodia degli arrestati presso le camere di sicurezza del Comando provinciale di Terni, in attesa del rito direttissimo fissato per la giornata del 28 aprile 2023 presso il Tribunale di Terni. Sono in corso ulteriori accertamenti volti all’identificazione di eventuali altri complici dei fermati. Il Comando provinciale dei carabinieri di Terni ricorda ancora una volta i consigli riportati con l’iniziativa “difenditi dalle truffe”, principalmente rivolta alla fascia delle persone anziane, maggiormente esposte a questo tipo di reati.