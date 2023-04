Finisce nella scarpata con il trattore, è grave - Tuttoggi.info

Il mezzo si è ribaltato in località Monteverde (Valfabbrica), il conducente è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale di Perugia

Incidente con il trattore, intorno alle 23 di ieri sera (7 aprile), in località Monteverde, nel Comune di Valfabbrica.

Il mezzo, finito fuori strada per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in un burrone dove si è pure ribaltato (forse anche più volte). Il conducente è stato recuperato dai vigili del fuoco di Gaifana e affidato alle cure del 118.