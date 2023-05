Finisce fuori strada, era ubriaca: denunciata e auto sequestrata

Dopo l'incidente autonomo la donna è stata portata dai carabinieri in ospedale per le analisi: era ubriaca ben oltre il limite

Era completamente ubriaca la donna protagonista di un incidente stradale avvenuto nella notte del 9 maggio nella zona di Fabro. L’auto di cui era alla guida era finita fuori strada lungo la strada statale 71 “Umbro – Casentinese”. Per la donna fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi, ma la dinamica del sinistro ha destato qualche sospetto nei carabinieri della Compagnia di Orvieto giunti sul posto.

Sin da subito, tra l’altro, i militari dell’Arma hanno notato come la donna emanasse un forte alito vinoso, nonché avesse gli occhi lucidi e le pupille dilatate, pronunciando frasi del tutto sconnesse. Per tutte queste ragioni, la donna è stata accompagna all’ospedale di Orvieto, dove sono stati effettuati i vari accertamenti di natura tossicologica, volti alla rilevazione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Nella mattinata successiva, gli esiti di tali esami confermavano che infatti la donna si era messa alla guida mentre era ubriaca: aveva un valore di alcol nel sangue di ben 2,45 g/l. Per tale motivo è stata denunciata ai sensi dell’art. 186 co. 2 lettera C del Codice della Strada, guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l. Il veicolo di sua proprietà come da disposizioni della Procura di Terni è stato invece posto sotto sequestro ai fini della successiva confisca.