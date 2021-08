Finger Food Festival come le Fiere, evento all'Ansa e si entra solo con Green Pass - Tuttoggi

La 4 giorni del cibo da strada era inizialmente programmata in Piazza Matteotti, per rispettare le norme anti Covid sarà invece spostata al parco Langer da giovedì 26 agosto

Finger Food Festival e Fiere di San Bartolomeo, quest’anno, si terranno entrambe all’ansa del Tevere di Città di Castello.

La manifestazione del cibo di strada, originariamente programmata in piazza Matteotti, è stata infatti spostata dagli organizzatori all’ansa del Tevere, semplicemente per rispettare le recenti disposizioni anti Covid-19.

La quattro giorni di “cucine viaggianti su quattro ruote”, dunque – che aprirà i battenti giovedì 26 agosto (fino a domenica) – occuperà una parte del parco Alexander Langer, a pochi passi dai banchi delle fiere, situate nell’adiacente piazzale Ferri da venerdì 27 a domenica 29 agosto.

L’assessorato al Commercio tifernate chiarisce che sia gli operatori che i visitatori dovranno essere in possesso del Green Pass sia per l’accesso alle Fiere di San Bartolomeo sia per quello al “Finger Food Festival”, le cui aree di pertinenza saranno appositamente delimitate.

La scelta non attiene alla discrezionalità dell’amministrazione comunale, ma risponde alla necessità di adeguarsi alle disposizioni del decreto legge 23 luglio 2021 n.105 in vigore dal 6 agosto scorso. L’accesso dei visitatori al parco Alexander Langer resterà comunque libero nelle aree non occupate dal Finger Food Festival.

Per il secondo anno consecutivo le Fiere di San Bartolomeo non ospiteranno la consueta esposizione di capi di bestiame. La Mostra Zootecnica è stata infatti sospesa a seguito della comunicazione in merito delle associazioni di categoria degli allevatori, in ragione delle esigenze organizzative legate al trasporto e all’ospitalità di esemplari di grandi dimensioni sempre nel rispetto delle normative anti Covid-19.