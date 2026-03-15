Finge di comprare l'auto, ma poi la ruba e fugge: arrestato - Tuttoggi.info

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Finge di comprare l’auto, ma poi la ruba e fugge: arrestato

Redazione

Finge di comprare l’auto, ma poi la ruba e fugge: arrestato

Dom, 15/03/2026 - 09:20

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Ha finto di voler acquistare un’auto usata, ma al momento di pagare si è messo al volante ed ha provato a fuggire lungo la E45, venendo inseguito e arrestato dai carabinieri.

Il 58enne, di nazionalità keniota, aveva incontrato a Todi un uomo che aveva messo in vendita la propria autovettura su un noto sito di annunci. Dopo aver visionato il mezzo ed effettuato una prova su strada, il presunto acquirente avrebbe sostituito con abilità una delle due chiavi originali con un’altra analoga in suo possesso, senza che il proprietario se ne accorgesse.
Raggiunto un accordo di massima per la compravendita, i due si sono poi recati presso una filiale bancaria di Todi per effettuare un bonifico istantaneo. In quel momento, con il pretesto di uscire dall’istituto di credito, l’uomo avrebbe utilizzato la chiave precedentemente sostituita per impossessarsi dell’auto, allontanandosi rapidamente lungo la SS 3 bis E45 in direzione Perugia.

La vittima, accortasi dell’accaduto, ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza – 112. Dalla Centrale Operativa è stata attivata la localizzazione GPS installata sul veicolo, che ha consentito di individuare l’auto presso un’area di servizio, nel territorio di Deruta.

La pattuglia dell’aliquota Radiomobile, intervenuta sul posto, ha intercettato il veicolo. Alla vista dei militari l’uomo ha abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi verso il centro abitato. Le ricerche immediate, supportate anche dalla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito ai Carabinieri di rintracciarlo poco dopo a bordo di un autobus di linea diretto fuori regione, dove è stato bloccato e tratto in arresto.

L’autovettura è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato condotto presso la Casa di Reclusione di Spoleto su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto.

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