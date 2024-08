Fine settimana di eventi a Città di Castello - Tuttoggi.info

Con la Fiera di San Bartolomeo e il Finger Food Festival, dal 22 al 25 agosto “Estate in città” torna a infiammare il centro storico di Città di Castello nel segno delle tradizioni: quelle della città, legate all’agricoltura e alla zootecnia, in primo piano al parco comunale Alexander Langer tra tanti animali in mostra, le curiosità della fiera delle merci, occasioni di approfondimento, e quelle della cucina italiana, a confronto con le eccellenze della gastronomia internazionale, nella golosa vetrina del cibo da strada che sarà ospitata in piazza Matteotti.

Una maratona di curiosità e motivi di interesse che divertiranno e daranno l’opportunità di trascorrere piacevoli momenti in compagnia nel centro storico della città e che culmineranno, domenica 25 agosto, con la Tombola di San Bartolomeo degli Amici del Cuore di Città di Castello, lo storico ritrovo della comunità tifernate con il gioco e la solidarietà, in programma dalle ore 21.00 in piazza Matteotti. “Per quattro giorni tifernati e turisti avranno davvero molte e differenti opportunità per vivere il centro storico dentro e fuori le mura urbiche che lo circondano, in un percorso ideale nelle tradizioni, nell’identità e nella storia della comunità, che permetterà di girare la città sotto lo sguardo dei suoi monumenti, con tante cose da fare e da vedere”, osserva l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, presentando il ciclo di appuntamenti del week-end. “La cucina da gustare in punta di dita, quella che si può portare a spasso mentre si ammirano piazze e palazzi – sottolinea Guerri – aprirà il programma del fine settimana con una bella edizione del Finger Food Festival, un appuntamento ormai fisso negli ultimi giorni di agosto, che riserverà anche quest’anno gustose sorprese ai buongustai grazie alle tante specialità gastronomiche tra cui sarà possibile scegliere”. Da giovedì 22 a domenica 25 agosto 13 ristoratori proporrannoin piazza Matteotti un intrigante viaggio nei sapori e nei profumi della gastronomia delle regioni italiane e di luoghi del mondo affascinanti ed esotici, conditi da birra artigianale e musica live. Giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, e domenica, dalle ore 12.00 alle 24.00, si potrà scegliere tra panini gourmet, puccia con polpo e focaccia barese, hamburger di cinghiale e di angus, cannoli, arancine, milza, pizza fritta, mini crepes olandesi, arrosticini abruzzesi, bombette pugliesi e sarà possibile scoprire le ricette della cucina spagnola, greca e indiana. La musica dal vivo accompagnerà tutte le serate, con NIJU (Folk dalla Calabria) e gli “IO E I GOMMA GOMMAS (Punk/RnR dalle Marche) che scalderanno, rispettivamente, le serate di venerdì e sabato. “Da venerdì vivremo un’edizione della Fiera di San Bartolomeo che sarà caratterizzata da alcune novità logistiche e darà l’opportunità di un tuffo in tutto ciò che rappresentano oggi l’agricoltura e la zootecnia – spiega l’assessore – universi su cui Città di Castello ha costruito la propria identità e la propria economia, che racconteremo per tre giorni insieme protagonisti, con l’idea di portare alla ribalta, ascoltare e sostenere un settore fondamentale per il nostro territorio”.

La manifestazione prenderà il via venerdì 23 agosto con la fiera delle merci: oltre 30 stand di commercianti di alimentari, abbigliamento, accessori e casalinghi che saranno dislocati in parte a piazzale Ferri e in parte in piazza Gabriotti. Sabato 24 e domenica 25 agosto entrerà in scena la Mostra Zootecnica, che sarà ospitata interamente all’interno del parco Alexander Langer. Dieci allevatori della razza chianina porteranno oltre 20 capi, all’interno di un’area fieristica che ospiterà ovini e caprini, circa 40 equidi tra poni asini e cavalli, commercianti di animali, avicoltori, produttori agricoli (con miele, formaggi, ortofrutta), antichi mestieri. L’attrazione dell’anno per adulti e bambini sarà il toro “Nepal”, un gigantesco esemplare di circa 1.600 chilogrammi di peso e un’altezza al garrese di quasi due metri dei fratelli Marco e Matteo Luchetti di Collazzone, che nel 2023 è stato campione junior di razza nazionale e campione senior nazionale. Sabato 24 agosto, alle ore 18.00, il parco Langer ospiterà il convegno dal titolo ‘Lo stato della zootecnia in Alto Tevere’. Un’occasione di confronto a cui parteciperanno CIA, con Mario Bruno Illuminati, Coldiretti, con la presidente provinciale Anna Chiacchierini, Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria, con il presidente Fabrizio Soro e il direttore Claudio Bressanutti, e Confagricoltura. Nell’area della manifestazione, La Fattoria di Dora, che offrirà la possibilità di conoscere gli animali e divertirsi anche con letture animate, sarà l’attrazione principale riservata alle famiglie con i bambini insieme alle invenzioni di Mago Merletto e ai laboratori didattici. La Fiera di San Bartolomeo conterà anche quest’anno sulle importanti collaborazioni con la Società Rionale Madonna del Latte, che insedierà un’area ristorazione all’interno del parco Langer con ricette tipiche della tradizione locale, la Pro Loco di Piosina, che affiancherà il Comune nell’allestimento e nella predisposizione logistica della manifestazione, e la Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, che a ridosso delle mura urbiche offrirà la possibilità ad adulti e bambini di impugnare un’arma depotenziata e scoccare un dardo verso i bersagli. In occasione dell’inaugurazione ufficiale della Fiera, domenica 25 alle ore 10.30, la Pro Loco di Piosina regalerà il consueto appuntamento con i sapori della tradizione del territorio, offrendo a tutti i presenti cantucci e vinsanto.