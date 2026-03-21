Finché resta luce. A Bevagna una nuova rassegna multidisciplinare fa incontrare arte ed eccellenza enogastronomica - Tuttoggi.info

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Finché resta luce. A Bevagna una nuova rassegna multidisciplinare fa incontrare arte ed eccellenza enogastronomica

Redazione

Finché resta luce. A Bevagna una nuova rassegna multidisciplinare fa incontrare arte ed eccellenza enogastronomica

Sab, 21/03/2026 - 08:24

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Musica, teatro, stand-up comedy e letteratura, in un originale incontro tra i diversi linguaggi artistici e l’eccellenza enogastronomica umbra: è questo il filo conduttore della prima edizione di Finché resta luce, rassegna multidisciplinare promossa da marzo a settembre nei suggestivi spazi della cantina agricola Mevante, a Bevagna, in via Madonna della Neve.

Curato dal CEPA – Centro Extradisciplinare per le Arti, nato dall’incontro tra l’Associazione Culturale Strabismi e l’Associazione Culturale Free Time, il progetto è promosso e fortemente voluto da Mevante, realtà vitivinicola umbra che unisce produzione agricola, ospitalità ed esperienza culturale sulle colline di Bevagna, nel cuore della denominazione del Montefalco Sagrantino DOCG.

Si parte lunedì 23 marzo, alle 17.30, con un’anteprima-vernissage in cantina, con dj set e degustazione guidata alla scoperta dei vini di Mevante (come il Montefalco Sagrantino DOCG, il Montefalco Rosso DOC, oltre a vini bianchi come Grechetto e Trebbiano Spoletino, espressione della tradizione vitivinicola umbra), occasione per presentare l’intero cartellone di appuntamenti che per 8 serate, con cadenza mensile, coniugheranno arte, vino e buona cucina (info e prenotazione obbligatoria: tel 345 4033168 – mail hospitality@agricolamevante.com).

La prima edizione di Finché resta luce verrà poi inaugurata ufficialmente dallo stand-up comedian Alessandro Ciacci, surreale ed eccentrico prestigiatore della lingua italiana direttamente da LOL e Comedy Central, sabato 28 marzo alle 21.45. L’artista riminese, vincitore del Premio Alberto Sordi nel 2022 e di LOL Talent 2 nel 2025, porterà a Bevagna il suo spettacolo che fonde sapientemente il flusso di coscienza più sfrenato e surreale con il monologo-game, l’improvvisazione con i suoi spettatori e la declamazione di sonetti esilaranti, la cultura “Alta” e accademica con l’immaginario più pop e nazional-popolare.

Luogo: Agricola Mevante, via Madonna della Neve, BEVAGNA, PERUGIA, UMBRIA

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