Finanziaria, più soldi in busta per 205mila lavoratori e 33mila pensionati umbri

Riduzione del cuneo fiscale al 2%, poi, per altri 106mila lavoratori dipendenti umbri con reddito compreso tra 20mila e 35mila euro.

Le pensioni

Il provvedimento con cui il Governo vuole alzare le pensioni minime a 570 euro si stima che ruguarderà circa 33mila pensionati umbri. Da gennaio, poi, scatteranno pure le rivalutazioni delle pensioni fino al 7,3% come adeguamento all’inflazione. Parte dell’adeguamento, per gli assegni fino a 2692,32 euro, era già stato assegnato da ottobre con il decreto Aiuti Bis. In tal caso, da gennaio scatterà una perequazione per la quota percentuale restante.

La perequazione sarà a scaglioni: 100% per chi percepisce fino a quattro volte il trattamento minimo Inps; 90% tra quattro e cinque volte il minimo; 75% per gli altri. Si stima che la perequazione dovrebbe essere intorno ai 38 euro mensili per le pensioni minime; 75 euro per le pensioni intorno ai mille euro; 100 euro in più per chi ne percepisce 2000; 150 euro di adeguamento per gli altri.