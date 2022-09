Finanziamenti Pnrr, costituita a Narni la cabina di regia per la gestione dei progetti - Tuttoggi

13 interventi per un importo di oltre 14 milioni di euro

Il Comune, nello specifico, ha predisposto 13 interventi, per un importo complessivo di oltre 14 milioni di euro, da realizzare entro il 2026. I progetti, secondo il sindaco, avranno un notevole impatto sull’organizzazione urbana, sulla qualità della vita e sul tessuto sociale della città. “Azioni così importanti – ha dichiarato Lucarelli – hanno bisogno di un raccordo politico strategico e funzionale, per facilitare un’efficace integrazione tra di esse”. “La cabina di regia intende definire un’azione di governo in cui le figure riuniscano visione, programmazione, coordinamento e attività concreta”.

A formare il gruppo, inoltre, un professionista esterno riconducibile alla figura del direttore di progetti. “Il professionista – spiega l’Amministrazione – sarà una risorsa in grado di guidare il gruppo di lavoro, coordinare i tavoli che saranno attivati anche con altri enti, garantire il monitoraggio dell’avanzamento degli interventi e il rafforzamento della cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale”.