Finanziamenti Briccialdi Terni, tutti contro tutti | PD "Colpa della Tesei" - Tuttoggi.info

150mila eri in meno all’anno per l’istuto di alta formazione Briccialdi Terni. Se si pensava che i problemi fossero finiti con la statalizzazione del conservatorio ternano, si sbagliava. La Regione, a partire dalla giunta di centrodestra di Donatella Tesei, ha tagliato dal bilancio un finanziamento di 150mila euro l’anno, creando non pochi disagi. Secondo quanto Tuttoggi.info è stato in grado di apprendere da fonti autorevoli, il Briccialdi si starebbe già muovendo per reperire tra i privati quei fondo che invece erano pubblici, perché la situazione, senza quei soldi, non è facile per permettere all’istituto di sviluppare e potenziare tutte le proprie attività. E, se per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali, presto i vertici del Briccialdi faranno sentire la loro voce.

Tutti contro tutti

Il mancato finanziamento regionale ha scatenato uno scontro politico da tutti contro tutti. Il centrodestra accusa la giunta Proietti e formalizza emendamenti (dimenticando che era stata proprio la giunta Tesei togliere il contributo pubblico), il centrosinistra accusa il centrodestra e Alternativa Popolare che, tramite il vicesindaco Riccardo Corridore non aveva perso tempo a polemizzare con PD e M5S, sbaglia tiro e mira delle sue accuse.

PD “Colpa della Tesei”

“Il centrodestra che oggi fa gli emendamenti alla legge di bilancio regionale di assestamento sul Briccialdi per 150 mila euro, (salvo poi votarli con la metà dei propri consiglieri presenti) si dimentica di far notare che sul bilancio di previsione regionale per il 2025, votato dall’assemblea legislativa il 4 novembre 2024 alla fine della scorsa legislatura, non aveva previsto un euro per questo anno, così come invece era stato fatto negli esercizi precedenti la statalizzazione – è quanto si legge in una nota dei consiglieri regionali del PD, Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti – Ancora va ricordato che il centrosinistra, in regione fin dal 2017, ha garantito ogni anno 150 mila euro di contributo straordinario per accompagnare la statalizzazione. Lo stesso ha fatto il centrosinistra comunale di Terni con la giunta Di Girolamo, che ha garantito oltre un milione ogni anno fino al 2016, e poi 700 mila euro annui al Briccialdi, nel 2017 e 2018. Le polemiche su questo non giovano, il Briccialdi è l’unico istituto di alta formazione universitaria tutto ternano, non può essere oggetto di falsa diatriba politica”.

M5S Terni “Basta bufale, i 150 mila euro di finanziamenti li ha cancellati la destra, nel silenzio complice della giunta Bandecchi”*

“Respingiamo al mittente le accuse lanciate dal vicesindaco Riccardo Corridore e dalla consigliera Maria Elena Gambini (Alternativa Popolare) sul presunto “scippo” regionale dei 150 mila euro destinati al Conservatorio “Giulio Briccialdi”. Lo diciamo con chiarezza – scrive il gruppo territoriale del M5S – la Giunta Proietti non ha tagliato nulla; il contributo era già scomparso dal bilancio quando governava la Tesei, che nel novembre 2024 lasciò scadere la legge triennale 2018-2024 senza rifinanziarla. All’epoca Alternativa Popolare, fece finta di nulla, perché impegnata a sostenere la coalizione di destra nella campagna elettorale (fallimentare) per le regionali: scelse il silenzio pur di non scontentare gli alleati ed ora soffia strumentalmente sul fuoco del becero campanilismo”.