Finanza, al Nucleo di polizia economico-finanziaria arriva il tenente colonnello Fiorenza - Tuttoggi.info

Avvicendamento al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia: c'è l'ex comandante di Foligno

Avvicendamento al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Perugia. Il tenente colonnello Doriano Primiano Di Salvatore, infatti, dopo due anni, lascia il comando del nucleo in questione per assumere un altro incarico presso il comando interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale di Firenze. Al suo posto si insedia il tenente colonnello Enrico Fiorenza: per l’Umbria è un ritorno.

Originario di San Castrese di Sessa Aurunca (CE), 40 anni, sposato con un figlio, arruolatosi nel 2002, il tenente colonnello Fiorenza, laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, ha prestato servizio in diversi reparti, maturando una diversificata esperienza operativa e di staff in tutti i settori della missione istituzionale. In particolare, dal 2007 al 2010, ha comandato la Tenenza di Tempio Pausania (SS), assolvendo anche alle funzioni di responsabile dei servizi di polizia giudiziaria, e, nel periodo 2010 – 2015, ha guidato la Compagnia di Foligno della Guardia di finanza. Ha rivestito, inoltre, delicati incarichi di stato maggiore presso l’Ufficio Tutela Economia e Sicurezza – III Reparto Operazioni e presso l’Ufficio Stampa del Comando Generale della Guardia di Finanza. Nel corso della sua carriera ha, altresì, espletato diversi incarichi di insegnamento presso i massimi Istituti di formazione del Corpo (Accademia e Scuola di Polizia Economico-Finanziaria). Giornalista pubblicista, ha conseguito un Master di II livello in Comunicazione Istituzionale.

Il comandante provinciale, Col. t.SPEF Antonella Casazza, nel ringraziare il tenente colonnello Di Salvatore per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata in questi anni, augura al tenente colonnello Fiorenza ogni meritata soddisfazione nel nuovo prestigioso incarico.