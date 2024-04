Finali Scudetto volley, cosa ci dice Gara1

L'analisi della sfida del PalaBarton, Perugia e Monza preparano mosse e contromosse

La Sir Susa Vim Perugia ha vinto Gara1 della serie della finale che assegna lo Scudetto del volley. Pronostico rispettato al PalaBarton, dalla “solita” Sir targata Lorenzetti. Che non domina le gare come spesso avveniva nel recente passato, ma sa dimostrarsi concreta nei momenti che contano e non perde testa e cuore quando le cose non girano per il verso giusto.

E in attesa del secondo atto della serie, domenica a Monza alle 15.15 inizia Gara2, si cerca di capire cosa ci ha detto Gara1, al di là della vittoria finale per Perugia, appunto, come da pronostico.

Monza è un’ottima squadra. Che fa del gioco corale la propria forza. Non è un caso, se dopo la Coppa Italia si trova a contendere a Perugia anche lo Scudetto.

I ragazzi dei Eccheli si sono presentati al PalaBarton, ribollente della tifoseria più calda della Superlega, senza timori reverenziali. Portandosi avanti 21-15 nel primo set, trascinata da uno Szwarc quasi incontenibile (per lui sarà 78% in attacco alla fine del match.

Lorenzetti ha ben chiare le gerarchie (aspetto che in passato a Perugia è mancato, per vari motivi). E in campo si affida al suo pupillo, il Mago Simone Giannelli. Non solo regista, ma una sorta di allenatore in campo, appunto.

Semeniuk (il cui turno al servizio ha consentito alla Sir di riacciuffare un primo set che sembrava ormai compromesso) può fare la differenza se trova convinzione e soprattutto continuità. Oltre ai “soliti” PLotnytskyi e Ben Tara. Così come Leon può essere l’arma in più per scardinare gli avversari.

I numeri di Gara1 ci dicono però che, a dispetto dei nomi, Perugia non primeggia così tanto su Monza. Ad eccezione del muro, dove i Block Devils hanno conquistato 14 punti contro i 5 degli avversari. Questo il lato debole di Monza al momento, che Eccheli cercherà di rinforzare. Un vantaggio che invece la Sir deve mantenere anche per le prossime sfide.

Ma questo è un compito che Lorenzetti ha dimostrato di saper svolgere sapientemente, anche con gli opportuni aggiustamenti in corsa.

SIR SUSA VIM PERUGIA – MINT VERO VOLLEY MONZA 3-1

Parziali: 27-25, 25-18, 23-25, 25-23

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 6, Ben Tara 17, Flavio 9, Russo 12, Plotnytskyi 18, Semeniuk 13, Colaci (libero), Leon 2, Solè 2. N.e.: Held, Herrera, Ropret, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa 1, Loeppky 9, Di Martino 4, Galassi 10, Maar 9, Takahashi 18, Gaggini (libero), Visic, Szwarc 16, Mujanovic. N.e.: Comparoni, Morazzini (libero), Beretta. All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

Arbitri: Massimo Florian – Umberto Zanussi

LE CIFRE – PERUGIA: 15 b.s., 6 ace, 43% ric. pos., 25% ric. prf., 57% att., 14 muri. MONZA: 16 b.s., 6 ace, 45% ric. pos., 21% ric. prf., 51% att., 5 muri.