Finale di Uj, scale mobili e ascensori fino alle 4

In occasione del fine settimana conclusivo di Umbria Jazz, venerdì 20 e sabato 21 luglio, tutti gli impianti di accesso meccanizzato al centro (scale mobile e ascensori) resteranno aperti sino alle 4 di mattina. A renderlo noto, in una nota congiunta, l’assessore alla mobilità del comune di Perugia Cristiana Casaioli e il consigliere di FdI e commissario di maggioranza nella commissione Ztl Clara Pastorelli. “Questa decisione – spiegano l’assessore comunale alla Mobilità Cristiana Casaioli e il consigliere Clara Pastorelli – è stata adottata per venire incontro alle necessità delle numerose persone, giovani, turisti e residenti che, volendo godere del centro storico anche oltre gli spettacoli di Umbria Jazz, complice la bella stagione, potrebbero avere disagi nel lasciare l’acropoli dopo le 2 di notte, orario attuale di chiusura degli impianti stessi”.

Ma terminato Umbria Jazz, con l’arrivo di agosto, le possibilità di accesso al centro con i mezzi pubblici calano drasticamente. Anzi, quest’anno il consueto stop per le manutenzioni del Minimetro (dal 30 luglio al 13 agosto) creerà ancora più disagi per i cittadini e per i turisti, perché Comune e società hanno deciso che nel periodo di blocco non sarà attivato alcun servizio sostitutivo con navette o mezzi ad hoc, ma saranno utilizzabili solo gli autobus di linea che stanno già applicando l’orario estivo.

“La conseguenza sarà ancora una volta autobus super affollati la mattina in città e disagi per turisti, cittadini, residenti nei quartieri serviti dal Minimetro e non ultimo i pendolari che lavorano ad agosto” attacca Michele Pietrelli del M5S. Ad esempio, la linea G che parte da via Cortonese (fermata tra le più gettonate stante la vicinanza con il parcheggio di Pian di Massiano) alle ore 8.28 non sarà in piazza Italia prima delle 8.52. Chi vorrà optare per la linea “I” dovrà armarsi di pazienza, perché oltre ai tempi lunghi del tragitto (sempre circa mezz’ora dalla zona Cortonese – Madonna Alta), dovrà tenere conto che in questo caso gli autobus transitano solo ogni ora.

