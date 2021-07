Pupi Avati, le riprese del film su Dante in Umbria: pure a Vallo di Nera

Già dalla giornata di mercoledì 14 luglio, i mezzi e gli scenografi arriveranno a Vallo di Nera

Anche Vallo di Nera al centro delle riprese di “Vita di Dante”, il film su Dante Alighieri che Pupi Avati sta girando in Umbria. Il celebre regista, scrittore e sceneggiatore, ha scelto anche alcuni luoghi della Valnerina per ambientare le scene della produzione dedicata al Sommo poeta.

L’assetto medievale ben conservato di Vallo di Nera ha colpito il Maestro Avati che girerà tra i vicoli e le piazzette della cittadina, ricreando atmosfere ed emozioni del tempo con l’eleganza che gli è propria.

Per Vallo di Nera in realtà si tratta di un ritorno, in quanto già in occasione del suo kolossal “I cavalieri che fecero l’impresa” Pupi Avati aveva scelto il piccolo comune per alcune ambientazioni. A quell’epoca, però, non fu possibile girare a causa di impedimenti tecnici legati alla presenza delle impalcature.

Già dalla giornata di mercoledì 14 luglio, i mezzi e gli scenografi arriveranno a Vallo di Nera. La chiesa di santa Maria Assunta, con il suo straordinario corredo pittorico, farà da sfondo alle scene.

“Una felice occasione – dice il sindaco Agnese Benedetti- per far conoscere il territorio e i nostri pittoreschi paesi attraverso il genio di un grande Maestro del cinema. Siamo onorati e fortemente grati di avere con noi Pupi Avati, insieme alla DueAFilm s.p.a., alla direzione di produzione, a tutti i professionisti e a tutta la troupe”.

Tra gli attori protagonisti del film dedicato a Dante ci sono Alessandro Haber e Sergio Castellitto.