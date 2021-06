Si cercano comparse per il film “Vita di Dante”, casting il 18 giugno: come prenotarsi

Comparse film su Dante, è necessario prenotare il proprio provino inviando una mail alla produzione. Riprese tra Perugia e Spoleto

Si cercano comparse per il film “Vita di Dante” di Pupi Avati, che si registrerà in Umbria, con base operativa a Perugia.

Si girerà infatti anche in varie località della regione il film della DueA Film e di Rai Cinema per la regia di Pupi Avati sulla vita di Dante. Le riprese – fa sapere il Comune di Perugia – si svolgeranno dal 28 giugno al 31 luglio a Perugia, Assisi, Foligno, Bevagna, Spoleto e in Valnerina.

Tra i protagonisti, Sergio Castellitto nei panni di Boccaccio, mentre Dante sarà interpretato da Alessandro Sperduti e Beatrice da Carlotta Gamba.

Comparse film su Dante, i profili ricercati dalla produzione

La produzione ricerca comparse generiche per il film con le seguenti caratteristiche:

– Uomini: taglia dalla 48 alla 52, altezza 1,70 – 1,80, adulti e anziani, no capelli cortissimi o rasati

– Donne: taglia dalla 42 alla 46, altezza 1,60 – 1,70, adulte e anziane, con capelli lunghi e colorazioni naturali

– Bambini: maschi 9/10 anni e femmine 7/9 anni.

Per necessità legate alla sceneggiatura si cercano persone con volti naturali, senza tatuaggi, né piercing, né capelli con tagli e colori moderni, senza sopracciglia depilate e tatuate, né unghie con smalto o ricostruite.

E’ previsto un compenso per coloro che verranno scelti.

Casting il 18 giugno, come prenotarsi

Il casting si svolgerà venerdì 18 giugno dalle ore 9,00 alle ore 20,00.

Nel rispetto delle normative anticovid19 e per evitare assembramenti, sarà necessario prenotare il proprio provino inviando una mail con nome, cognome, età e numero di telefono alla Soc. Studio Lumière e all’Ass. Mestieri del Cinema Umbri all’indirizzo: studiolumiere@libero.it. Sarà inviato un messaggio di risposta sempre via mail con indicazione del giorno, dell’orario e del luogo in cui presentarsi.