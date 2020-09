Dal 7 settembre torna la Fiera di Plestia a Colfiorito

La manifestazione affonda le proprie origini nel medioevo e che richiama gli abitanti dei paesi vicini

Si terrà lunedì 7 settembre, a Colfiorito, la fiera di Plestia, la manifestazione che affonda le proprie origini nel medioevo e che richiama gli abitanti dei paesi vicini. Per l’effetto della pandemia, la fiera che, tradizionalmente, si teneva ogni lunedì, a partire dal mese di maggio, non si è mai tenuta: si tratta, quindi, dell’unico appuntamento dell’anno.

Fiera Plestia: alla scoperta dell’altopiano

E’ anche un’occasione per una passeggiata nello scenario dell’altipiano alla scoperta delle sue bellezze naturali e storico-artistiche.

La soddisfazione del sindaco Zuccarini

