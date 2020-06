Fiera di Sant’Antonio, domani in viale della Stazione con 85 ambulanti

La ripartenza a Spoleto dopo il lockdown imposto dal Coronavirus passa dalla “Fiera di Sant’Antonio”. L’appuntamento è per domani (domenica 7 giugno), in viale Trento e Trieste, nel tratto dalla rotatoria all’incrocio con via Fratelli Cervi. Saranno 85 gli ambulanti presenti.

Fiera di Sant’Antonio senza divisioni per categorie

Quest’anno, vista l’eccezionalità della condizione, la fiera non sarà suddivisa in base alle categorie merceologiche. Le diverse tipologie di prodotto verranno invece distribuite nell’area di mercato senza differenziazioni. La fiera di Sant’Antonio ospiterà dai casalinghi all’abbigliamento, dalle calzature agli articoli per la casa, fino ai produttori locali di olio, salumi, formaggi, miele, solo per citarne alcuni.

Le regole previste

Gli operatori (i banchi della fiera saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00), dovranno rispettare tutte le normative previste dall’emergenza COVID-19. Oltre al divieto di ogni forma di assembramento, sarà mantenuta la distanza fra gli stalli di almeno 3 metri, l’obbligo di mettere a disposizione della clientela materiale disinfettante, l’uso della mascherina e dei guanti monouso per gli addetti alla vendita.

In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce. Non sarà consentita la vendita di beni usati (abbigliamento e calzature). Per i venditori di prodotti alimentari, la merce dovrà essere opportunamente schermata o tenuta ad una distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori.

