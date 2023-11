Fiera dei Morti, tradizione e novità tra le bancarelle FOTO

Gli orari a Pian di Massiano e in centro, i servizi bus e Minimetro

Un po’ per tradizione, un po’ in cerca di qualche prodotto sfizioso, tra le bancarelle di Pian di Massiano e in centro, a corso Vannucci e in piazza Italia, al Mercato delle Città gemellate. La Fiera dei Morti continua ad attirare perugini e visitatori.

Come sempre, sono numerose le categorie merceologiche presenti a Pian di Massiano con orario 9-21 e sull’acropoli, tra corso Vannucci, piazza della Repubblica, via Mazzini e piazza Italia, con orario 10-20. Una variegata offerta commerciale che sin dalle prime ore ha attirato un consistente flusso di visitatori.

Gli spazi espositivi sono stati inaugurati dal sindaco Romizi e dagli assessori Merli e Pastorelli. Presenti anche la vicepresidente dell’assemblea legislativa della Regione Umbria, Paola Fioroni, il consigliere regionale Tommaso Bori, la consigliera comunale Sarah Bistocchi, i dirigenti del Comune Roberto Ciccarelli (Servizi alle Imprese), Roberto Chiesa (Manutenzione e Protezione civile) e Stefania Papa (Progetti europei e relazioni internazionali), la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi con la vicecomandante Antonella Vitali, i vicepresidenti del Consorzio Perugia in Centro Paolo Mariotti e Alessandro Granieri, la Ceo di Magenta Events Lucia Boccolini, che ha curato l’allestimento degli stand sull’acropoli per conto del Consorzio.

Come muoversi

Dal 1° al 5 novembre, sarà emesso il titolo di viaggio “Up giornaliero Fiera 2023” da parte di Busitalia e Minimetrò acquistabile presso i distributori automatici del minimetrò e la biglietteria minimetrò a Pian di Massiano, ad un prezzo pari a € 3,50 (invece che ad € 5,40).

Tale biglietto sarà utilizzabile da un adulto ed un bambino al di sotto di 12 anni all’interno degli autobus/treni e su minimetrò, prevedendo pertanto l’estensione della gratuità per i minori entro i 12 anni, fino ad un massimo di 1 minore per ciascun adulto. La validità complessiva del titolo di viaggio sarà pari a 24 ore dalla prima convalida e comunque non oltre i giorni della durata dell’evento. Pertanto, tale tipologia di biglietto sarà erogabile e valido tutti i giorni a partire dal 1° al 5 novembre 2023.

Nei giorni festivi, ossia 1° e 5 novembre, infine, sono potenziate le linee di autobus F e G che collegano, sostanzialmente, il centro storico a Pian di Massiano passando, rispettivamente, per la direttrice di Elce e di via dei Filosofi.

Questi gli orari di esercizio del Minimetrò:

Mercoledì 1° novembre: 9:00 – 20:45 (ultima corsa).

Da giovedì 2 a sabato 4 novembre: 7:00 – 21:05 (ultima corsa).

Domenica 5 novembre: 9:00 – 20:45 (ultima corsa).