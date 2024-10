Fiera dei morti: si rinnova la tradizione a Perugia, con qualche novità. Il programma - Tuttoggi.info

Piazza Italia, per l’occasione, torna ad essere uno spazio internazionale con la presenza delle città gemellate con Perugia, proprio con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i legami, scoprire e celebrare l’amicizia tra città lontane ma al tempo stesso vicine per tradizioni.

«E’ questa una fiera secolare impressa nella memoria di tutti noi – ha detto la prima cittadina Ferdinandi – . Un appuntamento immancabile e che ogni anno presenta numeri importanti. Come Comune abbiamo seguito l’organizzazione del mercato delle Città Gemelle in piazza Italia che ci ricorda come saper custodire e valorizzare le tradizioni, perché Perugia sappia sempre aprirsi alla contaminazione con altri paesi». E l’idea: «Per i prossimi anni vogliamo muovere nuovi passi verso l’integrazione della fiera – hanno detto Ferdinandi e Stafisso – pensandolo come un mercato con dei momenti di intrattenimento e happening e creare degli spazi che ci permettano, oltre che scambio di merci, anche scambi di idee».

Il presidente del Consorzio Perugia in Centro Mariotti, ha sottolineato come la Fiera dei Morti, che da tempo è tornata a fare tappa anche nel centro storico, abbia «trovato il giusto connubio tra le attività temporanee in centro e quelle temporanee degli ambulanti, creando un perfetto equilibrio». L’obiettivo è quello di rendere il centro storico meta ideale per perugini e turisti dove trascorrere il proprio tempo libero. È Lucia Boccolini, che si è occupata dell’organizzazione degli espositori commerciali, a raccontare le novità dell’edizione 2024: «Sono 55 gli espositori: piazza Italia, corso Vannucci, via Mazzini e piazza Matteotti, tra artigianato, zona benessere e enogastronomia. La Fiera dei Morti, dopo il Natale è tra gli eventi più importanti e più identitari della nostra città e il nostro obiettivo, come l’anno scorso, è quello di portare la qualità. Questo perché ci aspettiamo un pubblico interregionale e persino estero. Non mancheranno delle attività collaterali con momenti di confronto e rievocazione della storia della città».

Tra le novità, piazza Matteotti diventerà “total white” grazie alla partnership con un fornitore veneto che ci regalerà questo spettacolo di strutture diverse. E ancora: piazza della Repubblica diventerà una grande zona benessere dedicata anche al verde e al giardinaggio. Spazio, ovviamente, ai gusti e ai sapori del territorio e d’Italia, da nord a sud. «Abbiamo selezionato gli espositori in maniera minuziosa per dare una offerta che in città non abbiamo solitamente» ha concluso Boccolini. Lucarelli ha sottolineato come, visto il «grande afflusso di visitatori, sono stati messi in atto alcuni provvedimenti in materia di circolazione per consentire quanto più possibile la sua regolarità».

Dal 1° al 5 novembre, sarà emesso il titolo di viaggio “Turistico Up” giornaliero da parte di Busitalia e Minimetrò acquistabile presso i distributori automatici e la biglietteria minimetrò a Pian di Massiano, ad un prezzo pari a € 3,50 (invece che ad € 5,40). Tale biglietto sarà utilizzabile da un adulto ed un bambino al di sotto di 12 anni all’interno degli autobus/treni e su minimetrò, prevedendo pertanto l’estensione della gratuità per i minori dai 6 ai 12 anni, fino ad un massimo di 1 minore per ciascun adulto.La validità complessiva del titolo di viaggio sarà pari a 24 ore dalla prima convalida e comunque non oltre i giorni della durata dell’evento. Pertanto, tale tipologia di biglietto “Turistico UP” sarà erogabile e valido tutti i giorni a partire dal 1° al 5 novembre 2024.

L’appuntamento è quindi venerdì Primo novembre con tre inaugurazioni: la prima a Pian di Massiano alle 10, poi in piazza della Repubblica (11.15) e, infine, alle 11.30 ai giardini di piazza Italia agli stand delle città gemelle.