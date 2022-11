Fiera dei Morti, sequestrati 1.500 prodotti contraffatti o pericolosi

Giocattoli e bigiotteria illegale, profumi taroccati e videogiochi copiati: tre venditori denunciati dalla guardia di finanza

La Guardia di Finanza ha sequestrato 1500 prodotti nell’area di Pian di Massiano durante i giorni della Fiera dei Morti a Perugia. Merce contraffatta o pericolosa, come per alcuni giocattoli o articoli di bigiotteria non conformi alle norme sulla sicurezza.

Tra la merce sequestrata anche 142 consolle per videogiochi, con marchi contraffatti contenenti 88mila software di gioco illegali. E oltre 250 confezioni di profumo con simboli taroccati di celebri marchi.