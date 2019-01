Festival Spoleto, Fondazione approva il Bilancio di previsione 2019…con il brivido

Se non fosse stato per il brivido del disavanzo di 74mila euro nel consuntivo 2018, l’Assemblea della Fondazione Festival, riunita nei giorni scorsi per valutare e votare il bilancio di previsione 2019, non avrebbe avuto molto altro da discutere.

Tutto infatti continua a procedere secondo il programma triennale (2018-2019-2020) elaborato e consegnato al Mibac nel 2017 e su cui si fonda anche l’erogazione del contributo ministeriale (circa 3 milioni) che copre buona parte dei circa 5 milioni di euro (da previsione ufficiale esattamente 5.282.057,00) necessari per accendere e far camminare la macchina festivaliera.

Mentre nel 2017 il Due Mondi aveva chiuso con una plusvalenza di 5mila euro (l’esiguità non tragga in inganno), nel 2018 una ciambella non è riuscita con il buco.

Nel bailamme successivo alla notizia, molte sono state le tradizionali chiacchiere su quale “lusso” avesse provocato la perdita contabile. Notiziola frolloccona che dopo pochi attimi è stata smascherata. Trattasi di un taglio secco, del luglio 2018, da parte dello stesso Mibac per un totale di 80mila euro che ha fatto sbilanciare il tutto. Ma la Fondazione e con essa il Festival di sbilanci veri ne ha visti, anni fa, “che voi umani non potete nemmeno immaginare…”. Ma come sono soliti dire i saggi della Trinacria, Calati juncu ca passa la china– chinati giunco che passa la piena, e tirare avanti.

Per la cronaca, il Bilancio di Previsione 2019 è stato poi votato all’unanimità dai membri della Fondazione.

Al momento i dati ufficiali sul bilancio, consultabili, sono quelli che si trovano sul sito web della manifestazione, nell’apposita voce Trasparenza, e di cui aggiungiamo di seguito un link per la consultazione:

