Festival Spoleto, arriva su RAI5 il documentario sulla 64a edizione - Tuttoggi

In onda domenica in prima serata su Rai 5il documentario sul 64° Festival dei Due Mondi che si è chiuso due settimane fa con il concerto in Piazza Duomo

A due settimane dal concerto che ha concluso il Festival dei Due Mondi in Piazza Duomo, domenica 25 luglio alle ore 20.25 Rai 5 trasmette in prima serata il documentario che racconta la 64a Edizione.

L’approfondimento, realizzato da Rai 5 per il programma Visioni, include la partecipazione della direttrice artistica Monique Veaute e le interviste ad alcuni dei protagonisti dell’edizione appena conclusa: i direttori delle orchestre in residenza Iván Fischer e Antonio Pappano, i coreografi Mourad Merzouki, Angelin Preljocaj, Jonas Lopes e Patrick Lander, i registi Lucia Calamaro e Liv Ferracchiati, i musicisti Fred Hersch e Marie-Ange Nguci, il soprano Luciana Mancini, il fotografo Piero Tauro e l’attrice Pamela Villoresi.

Il documentario è un programma di Alessandra Greca, Christian Angeli, Emanuela Avallone, Andrea Di Consoli, Paola Mordiglia e Mirella Serri. Regia di Anna Tinti.