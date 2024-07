Festival San Biagio, Nocera e Gualdo insieme per la musica

Presentata in Provincia di Perugia la XVI edizione del Festival di San Biagio 2024. Alla presenza dell’assessore Elisa Cacciamani di Nocera, dell’assessore Giorgio Locchi, il Presidente del Rotary club di Gualdo Tadino e Nocera Umbra Alberto Catanossi, i direttori artistici del Festival Anna Villani e Mirko Fava, a moderare l’incontro il Presidente della Federconsumatori di Perugia, Alessandro Petruzzi.

“l Festival di San Biagio – spiega Cacciamani – è oramai da tempo un cammeo dell’estate nocerina: l’alta qualità dei musicisti e la location d’eccezione sono diventati meta di appassionati e non solo, che, approfittando della manifestazione, apprezzano la musica classica e l’atmosfera che si respira nell’Antico Monastero di San Biagio. L’amministrazione è sempre stata vicina agli organizzatori e ospiterà, anche quest’anno nella Pinacoteca Civica di San Francesco, un concerto per duo di flauti e arpa. Il numero crescente di spettatori ci rende fiduciosi per una grande edizione anche quest’anno”. L’assessore Giorgio Locchi: “Ringraziamo come amministrazione comunale l’organizzazione del Festival di San Biagio per aver coinvolto anche quest’anno il comune di Gualdo Tadino. Si tratta del settimo anno che collaboriamo insieme a questa iniziativa e negli anni il rapporto si è andato sempre più fortificando. Ospiteremo nel centro storico quattro appuntamenti di grande qualità, con artisti di fama nazionale ed internazionale. I concerti partiranno il prossimo 18 agosto al Teatro Talia nella serata inaugurale del Festival di San Biagio; nello stesso teatro è previsto il concerto del 26 agosto mentre i concerti del 21 e 31 agosto si svolgeranno nella Chiesa Museale di San Francesco. Siamo molto contenti che questa manifestazione stia crescendo di anno in anno, coinvolgendo anche il territorio e le città limitrofe e diventando una kermesse sempre più importante, apprezzata oltre che su scala regionale anche a livello nazionale ed internazionale”.

Interviene il Presidente del Rotary club, Alberto Catanossi: “ il Rotary club di Gualdo Tadino sostiene diversi eventi che si svolgono nei Comuni che ricadono nel proprio ambito territoriale, nello specifico, è partner ormai da diversi anni del Festival di San Biagio. Questo perché ad esso riconosce un importante valore, in primis ovviamente di carattere musicale, ma, più in generale, di carattere culturale e direi anche di proposta turistica per i territori che coinvolge. Inoltre ha una caratteristica che ce lo fa apprezzare particolarmente che è quella di offrire, oltre ad un vasto repertorio di esibizioni di musicisti illustri ed affermati, anche una vetrina importante e non sempre scontata per giovani talenti, in questo caso giovani musicisti.

L’interesse per le nuove generazioni costituisce una delle vie di azione del Rotary International, tutti i progetti di natura culturale, sociale, sanitaria, ambientale, turistica, progettuale su cui ogni anno il Rotary club di Gualdo Tadino investe delle risorse, hanno per noi un valore aggiunto e vengono valutati con maggior favore se custodiscono al loro interno un focus mirato sulle nuove generazioni”.

La direttrice artistica Anna Villani prende la parola: “l’Associazione Culturale Festival di San Biagio è nata con l’obiettivo di creare eventi per diffondere la cultura della musica classica, valorizzando la sinergia tra la capacità evocativa della musica e la suggestione dei luoghi nei quali si svolgono i concerti, primo fra tutti l’incantevole Monastero di San Biagio rivelatosi, sin da subito, particolarmente adatto ad accogliere uditori e musicisti e diventando, quindi, polo d’attrazione per il pubblico e motivo d’ispirazione per le performance artistiche.

Le manifestazioni delle scorse quindici edizioni si sono svolte in vari comuni quali Nocera Umbra, Gualdo Tadino ed Assisi; l’intenzione per il futuro è quella di coinvolgere anche altri comuni del territorio umbro tra i quali Foligno e Gubbio.

L’attività della direzione artistica dal 2010 è stata, tra l’altro, orientata alla didattica, con la proposta e la realizzazione di corsi di propedeutica e di avvio allo studio della musica classica rivolto ai vari segmenti scolastici di Nocera Umbra. Inoltre, dal 2019, sono state attivate varie tipologie di Masterclass che propongono repertori che spaziano dalla musica medioevale e rinascimentale a quella del primo Novecento. A tal proposito l’Associazione si propone di lanciare una campagna di raccolta fondi per istituire delle borse di studio che permettano ai giovani musicisti emergenti di seguire le Masterclass tenute da eccellenti concertisti, come i pianisti Daniel Rivera e Johan Schmidt, Lorenzo Bovitutti, il flautista Claudio Montafia, solo per citare alcune delle rinomate docenze presenti in questa edizione.

Tra gli interpreti ospiti delle varie edizioni ricordiamo Leonora Armellini e Irene Veneziano (finalista e semifinalista al Concorso Chopin di Varsavia), i virtuosi del violino Edoardo Zosi e Giulia Lucrezia Onofri, il primo corno dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Guglielmo Pellarin, il violoncellista Christian Bertoncello, il flautista Tommaso Benciolini, l’ensemble di musica Barocca Sant Sauci, i Frottolisti Anonimi e Goffredo degli Esposti dell’ensemble Micrologus, solo per citarne alcuni. Il Festival, nato nel 2007, si è avvalso negli anni di prestigiose collaborazioni con eventi e istituzioni quali Assisi Festival, Conservatorio di Padova, Conservatorio di Perugia e Gaspari Foundation.

Termina con la presentazione della XVI edizione il direttore artistico Mirko Fava:

”il palinsesto di quest’anno prevede 10 concerti dal 18 agosto al primo settembre, distribuiti in cinque suggestive location tra Nocera Umbra e Gualdo Tadino: il Monastero di San Biagio, la Pinacoteca Civica di San Francesco, la Chiesa di San Nicola di Boschetto, il Teatro Talia e la Chiesa Monumentale di San Francesco.

Il calendario

Domenica 18 agosto si apre il Festival presso il Teatro Talia di Gualdo Tadino, con un duo, costituito da Kira van der Woerd al violino e Lorenzo Bovitutti al pianoforte, che propongono un avvincente programma focalizzato sulle Sonate di due dei capisaldi della scuola tedesca, L. van Beethoven e R. Schumann.

Lunedì 19 agosto presso il Monastero di San Biagio e mercoledì 21 agosto nella Chiesa Monumentale di San Francesco, l’orchestra da camera l’Appassionata ci conduce in una retrospettiva dedicata alla figura di Antonio Vivaldi, tra Sinfonie d’Opera e concerti per violino e flauto, interpretati dai solisti, Elisa Spremulli e Tommaso Benciolini.

Giovedì 22 agosto nell’antica cornice del Monastero di San Biagio si esibisce il Maestro Daniel Rivera, interprete di fama mondiale più volte partner musicale della celeberrima pianista Martha Argerich.

Sabato 24 agosto sempre nel Monastero di San Biagio, un’altra serata dedicata al pianismo, con tre giovani brillanti interpreti, Giovanni Federico Genna e il duo Rebecca Ventrella e Annamaria Fortunato.

Lunedì 26 agosto al Teatro Talia di Gualdo Tadino il duo pianistico Fabio Afrune e Letizia Moretti, proporrà un suggestivo repertorio, poco noto all’interno delle kermesse italiane e di grande godibilità.

Martedì 27 agosto nella Pinacoteca civica di San Francesco a Nocera Umbra, un concerto di aeree sonorità con un organico che presenta timbri evocativi ed emozionanti con i flautisti Claudio Montafia e Mara Comelato e l’arpista Maria Chiara Fiorucci.

Mercoledì 28 agosto, si ritorna al Monastero di San Biagio con la presenza del docente del Conservatoire Royal de Bruxelles, Johan Schmidt, pianista di taratura internazionale, figura completa che coniuga brillantemente una tecnica virtuosa ad una singolare espressività.

Sabato 31 agosto nella Chiesa Monumentale di San Francesco, un quartetto costituito da quattro virtuosi degli strumenti ad arco, con Francesco Iorio e Silvia Alessio al violino, Cecilia Rossi alla viola e Christian Bertoncello al violoncello.

Domenica 1 settembre presso la Chiesa di San Nicola a Boschetto di Nocera Umbra, si conclude il Festival di San Biagio con un singolare duo da camera costituito da Augusta Giraldi all’arpa e Ylenia Montaruli al violino.

A breve sul sito festivalsanbiagio.it e sulla pagina facebook Festival di San Biagio i dettagli della programmazione”.

Si ricorda, infine, che tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, segnalando la propria partecipazione all’indirizzo mail festivalsanbiagiodirezioneart@gmail.com o messaggiando i seguenti numeri whatsapp: +39 339 1087922; +39 333 3145405