Festival di medicina integrata, sesta edizione tra novità e conferme

Festival di medicina pronto ad esportare il format anche all'estero con alcune collaborazioni esistenti tra Polonia e Germania

Sesta edizione per il “Festival di Medicina integrata”, che sabato 7 e domenica 8 ottobre riempirà Oratorio del Crocifisso, il secondo piano di Palazzo Candiotti e Palazzo Trinci, con workshop, conferenze e laboratori dedicati al benessere. A presentare l’iniziativa presso la sala giunta del Comune l’organizzatrice, Cristiana Mariani, con l’associazione DolceMente e il sindaco Stefano Zuccarini, che ha patrocinato l’evento.

Il focus sulle emozioni

“L’evento – ha detto Mariani – mette al centro le emozioni, che curano e che ammalano. Il tutto con un approccio multidisciplinare secondo il quale la medicina olistica viene affiancata, in tutta Europa, da quella tradizionale e si integrano. Si tratta infatti di un sostegno, un imparare a volersi bene senza l’aiuto dei farmaci”. Cristiana Mariani e il sindaco Stefano Zuccarini hanno entrambi premuto sulla necessità che il Festival rimanesse a Foligno e che andasse avanti. “La medicina allopatica – ha proseguito Mariani – in questa settimana si apre e si integra. La pillola magica è nella testa di ciascuno di noi e nel saper scegliere di mantenersi sani. Confrontandosi con il sindaco, abbiamo deciso che questo era un festival che doveva rimanere perché è l’unico nel suo genere al mondo e stiamo suscitando molto interesse”. Da qui il nuovo taglio psicologico e il focus su emozione, corpo e mente. “Il Festival – ha detto Zuccarini – ha centrato ancora di più quello che dovrebbe essere il concetto: la medicina integrata che può, appunto, integrarsi con quella tradizionale che cura l’evento e non si preoccupa di capirne le cause”.

Le novità

Tra le novità molti nuovi tipi di massaggio, dal linfodrenaggio al Reiky alla massofisiotetapia. Ci saranno trattamenti con campane tibetane, danzaterapia e un mercatino olistico con prodotti particolari. Il Festival di Medicina integrata guarda anche all’estero. Nel corso dell’inverno ci si prepara infatti ad esportare qualche pillola in giro per l’Europa. Grazie a contatti con professionisti di livello, alcune pillole saranno riprodotte in Polonia e in Germania.

Il programma

SABATO 7 OTTOBRE

ORATORIO DEL CROCIFISSO

ORE 9.30 – Inaugurazione

ORE 10.00/11,00 – – Dott. Sergio Cutrona “Origini del disagio delle persone e riflessi sulla salute”

ORE 11,10/12.45 – Dott. Luca Cionco “Emozioni: Corpo e mente. Le emozioni che ammalano”

ORE 16,00/18,30 – Dott. Amedeo Pieri “Il rapporto con lo specchio e l’etica medica”

PALAZZO CANDIOTTI

ORE 15,30/16,30 – sala 8 – Ambra Innocenzi “Massaggio linfatico e massofisioterapico” trattamenti individuali

ORE 15.30/16.30 – sala 2 – Workshop – Michele Branca “Riflessologia Plantare”

ORE 15,30/19,00 – ingresso e atrio sale – mercatino olistico

ORE 15,30/16,30 – sala 4 – Alex Di Cicco Pucci “Viaggio Vibrazionale – meditazione attraverso il suono”

ORE 15,30/16,30 – sala 6 – Stefania Romagnoli “Metodo Bates- vedere naturale”

ORE 15,30/17,00 – sala 1 – Patrizia Pelliccia “Danzaterapia – Dialogare con il corpo ed esprimersi in libertà”

ORE 16.00/18,20 – sala 3 – Sergio Bovini “Trattamenti Reiki”

ORE 16,00/1 7,30 – sala 5 – Workshop – Punto Formazione “Il massofisioterapista: Identità professionale e mercato del lavoro”

ORE 16,45/17,45 – sala 4 – Mary Pola e Mauro Bastida “Anukalana yoga”

ORE 17,00/18,00 – sala 2 – Workshop – Marta Santarelli “La chimica delle emozioni”

ORE 17,00/18,00 – sala 6 – Stefania Romagnoli “Metodo Feldenkrais Consapevolezza attraverso il movimento”

ORE 18.00/19.30 – sala 4 – Michele Branca “La fisica delle emozioni: Agire su di esse attraverso il corpo” (Abbigliamento comodo)

ORE 18,00/19,00 – sala 5 – Workshop Elisa Cesarini “Yoga in gravidanza dal primo trimestre post parto: il percorso Kundalini per una gravidanza serena”.

DOMENICA 8 OTTOBRE

PALAZZO TRINCI

SALA ROSSA

ORE 16.30 / 18,30 – Conferenza – Associazione Oasi clown in pediatria con Dott. Massimiliano La Paglia, Dott.ssa Beatrice Messini, Dott.ssa Luana Puccia

PALAZZO CANDIOTTI

ORE 11.00 – sala 1 – Silvia Alessi – Shiatsu “Trattamenti individuali”

ORE 11,00 – sala 4 – Alex di Cicco Pucci team “Trattamenti individuali con le campane tibetane”

ORE 11,00 – sala 3 – Sergio Bovini “Trattamenti individuali Reiki”

ORE 11,00 – sala 6 – “Thai yoga massage” con Mary Pola Mauro Bastida – Trattamenti individuali

ORE 11,00 – sala 8 – Ambra Innocenzi “massaggio linfatico e massofisioterapico” – Trattamenti individuali

ORE 11,00 – sala 2 – Workshop – Giulia D’Allestro “Tecniche di medicina tradizionale cinese per tutti”

ORE 11,00 – sala 5 – Patrizia Pelliccia “I cinque tibetani”

ORE 15,30/18,30 – sala 3 – Sergio Bovini “Trattamenti Reiki individuali”

ORE 15,30/19,00 – ingresso e atrio sala 2 – mercatino olistico

ORE 15,30/17,00 – sala 4 – Michele Branca “Tai chi-Qi gong: Pratiche taoiste per l’equilibrio psicofisico” (abbigliamento comodo)

ORE 15,30/17,00 – sala 5 – Punto Formazione “Il massofisioterapista: Identità professionale e mercato del lavoro”

ORE 15,30/16,30 – sala 8 – Elisa Cesarini “Yoga Kundalini”

ORE 15.30/16,30 – sala 2 – Workshop Giulia D’Allestro “Il benessere psicologico secondo la medicina tradizionale cinese”

ORE 15.30/16.30 – Sala 6 – Stefania Romagnoli “Metodo Bates – vista naturale”

ORE 15,30/16.30 – sala 1 – Marta Santarelli “Codice del corpo e delle emozioni, tecniche e strumenti di bioenergetica”

ORE 18,00/19,00 – sala 2 – Workshop Giulia D’Allestro “Psiche ed emozioni secondo la medicina tradizionale cinese”

ORE 16,45/18,00 – sala 6 – Stefania Romagnoli “Metodo feldenkrais Consapevolezza attraverso il movimento”

ORE 17,00/18,00 – sala 2 – Workshop Giulia D’Allestro “Il cibo che cura: L’alimentazione secondo la medicina tradizionale cinese”

ORE 17,00/18,30 – sala 8 – Ambra Innocenzi “massaggio linfatico e massofisioterapico” trattamenti individuali

ORE 17.15/18.30 – sala 4 – Alex Di Cicco Pucci “Viaggio Vibrazionale – meditazione attraverso il suono”

ORE 17,30/18,30 – sala 5 – Mary Pola e Mauro Bastida “Anukalana Vinyasa yoga – radicamento”

Nella foto Cristiana Mariani e Luca Bellagamba dell’associazione DolceMente e il sindaco Stefano Zuccarini.