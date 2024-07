Festival Federico Cesi, respiro internazionale per l’omaggio allo "Splendore Barocco" - Tuttoggi.info

“Splendore Barocco”: è questo il titolo del secondo concerto della 17esima edizione del Festival Federico Cesi, la manifestazione musicale in corso fino a domenica 29 settembre 2024 nella città di Acquasparta, in programma giovedì 18 luglio (ore 21,30) presso la Basilica di Santa Cecilia. Ad esibirsi sarà l’unico cantante controtenore del Kazakistan, Batyrzhan Amangeldiuly Smakov (maestro del coro, responsabile di progetti internazionali, capo di cattedra Dipartimento dell’Università Nazionale delle Arti di Astana), accompagnato dall’organo del parmense Mario Verdicchio (docente di Organo Principale presso il Conservatorio di Parma e di Masterclass all’estero nell’ambito dei progetti di scambi interculturali Erasmus).

Un concerto di forte respiro internazionale, come da anni cerca di offrire la manifestazione organizzata da Fabrica Harmonica Aps-Ets, che ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, del Comune che lo ospita e che ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit). L’esibizione è ad ingresso libero (prenotazione consigliata ai numeri 389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com).

Il programma prevede musiche di Johann Sebastian Bach con il Concerto in Re minore Bwv 596 da Vivaldi (introduzione/grave/fuga/largo e spiccato, organo solo), la Triosonata n.6 in Sol maggiore BWV 530 (vivace/lento/allegro, organo solo), il Concerto in La minore BWV 593 da Vivaldi (primo tempo/adagio/allegro, organo) e dalla Messa in Si minore BWV 232 il Qui Sedes & Agnus Dei (controtenore & organo). Degli altri compositori saranno eseguiti lo Stupete Novum (controtenore & organo) di Giovanni Battista Bassani, l’Ave Maria (controtenore & organo) di Vladimir Fëdorovič Vavilov (attribuita a Caccini), il Salve Regina (controtenore) di Giovan Battista Pergolesi e per concludere dal Mottetto Exultate, Jubilate: Alleluja (controtenore & organo) di Wolfgang A. Mozart.

Per il cartellone completo: www.festivalfedericocesi.it

