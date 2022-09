Festival di Venezia, è Mariano Di Vaio Mr Follower

Al Festival del Cinema di Venezia Umbria protagonista anche con il cantante Michele Bravi, che ha lavorato nel film di Caterina Cavalli “Amanda”.

A Venezia anche la coppia pievese Luca Argentero – Cristina Marino, che ha annunciato, sui social, di aspettare l’arrivo di un secondo figlio.

Ma il re indiscusso dei social, come certifica il premio ricevuto, stavolta è Mariano Di Vaio, sulred carpet di Venezia con Eleonora Brunacci in total look Dolce&Gabbana.

Il premio al 33enne perugino è stato consegnato dal regista e attore napoletano Alessandro Siani, presente il direttore della Mostra cinematografico di Venezia, Alberto Barbera.

Per Mariano Di Vaio, perugino, 33 anni, 7 milioni di follower solo su Instagram, un ulteriore importante passaggio della sua straordinaria carriera sul web, nata al ritorno dagli Stati Uniti, grazie alle sue intuizioni che gli hanno permesso prima di creare uno speciale “Job dream” (questo è anche il titolo della sua biografia, edita da Mondadori), ma poi anche un’azienda a Perugia che crea moda e opera nell’e-commerce e impegna tanti giovani talenti umbri.

Il riconoscimento speciale della giuria di Venezia è di grande spessore internazionale. Basta dire che prima di lui è stato assegnato a decine di artisti di fama mondiale, registi e attori – solo per fare qualche nome – come Spike Lee, David Cronenberg, Terry Gilliam, Sergio Rubini, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Siani, Can Yaman, Pierfrancesco Favino, Pedro Alonso, Antonio Banderas o ancora attrici come Julianne Moore, Margherita Buy, Rossy De Palma, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Claudia Gerini, anche l’umbra Laura Chiatti.

La motivazione recita: “Mariano Di Vaio è stato insignito del “Premio speciale social media storytelling” per come ha saputo usare un nuovo modo di fare storytelling attraverso il mondo dei social”.

“Filming Italy best award ha lo scopo – ricorda la general manager del Premio, Tiziana Rocca – nell’ambito di diverse iniziative promozionali attuate dal Ministero dei beni e delle attività ha l’obiettivo di stimolare e incrementare l’interesse del pubblico per la cinematografica, e in particolare quella italiana. Ed è così diventato un ambito riconoscimento nel mondo audiovisivo internazionale”.