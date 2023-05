Festival di Cannes, sulla Croisette Timi, le Rohrwacher e lo stile Cucinelli

L'Umbria in concorso con La Chimera delle sorelle di Castel Giorgio e l'attore perugino in Rapito | Lo stilista ha inaugurato la sua boutique

C’è anche tanta Umbria a Cannes, dove oggi (martedì 16 maggio) si apre la 76esima edizione del Festival del Cinema più glamour d’Europa.

Tra le tante star sul redcarpet, le sorelle Rohrwacher, con il film La Chimera, con cui Alice torna in concorso alla regia, dove è stata già premiata per Le meraviglie (2014) e Lazzaro felice (2018). Nella storia dell’archeologo inglese (Josh O’Connor), coinvolto in un traffico clandestino di reperti, anche la sorella Alba.

Rapito, di Marchio Bellocchio, è il film che riporta invece a Cannes Filippo Timi, per raccontare il caso Mortara, la storia del bambino ebreo rapito da papa Pio IX per essere cresciuto cattolico.

Fuori concorso, ma mai fuori luogo con il suo stile, lo stilista Brunello Cucinelli, che alla vigilia del Festival ha inaugurato la sua boutique a Cannes. “Grazie di cuore – il commento dello stilista – a tutti gli amici e agli stimatissimi ospiti che ci hanno onorato con la loro presenza all’evento nella nostra nuova Boutique di Cannes, affascinante e solare città, simbolo dell’eleganza senza tempo della Costa Azzurra. Ho sempre pensato a questo bel luogo particolarmente speciale come ad una sintesi dei nostri paesaggi mediterranei, con i colori vividi, i profumi della natura, il calore del sole e l’infinità del mare che si uniscono in uno scenario di rara bellezza”. (foto dalla pagina Instagram Brunello Cucinelli)