Festival delle Nazioni in trasferta a Cascia con l’OFI Brass Ensemble

L'OFI Brass Ensemble si esibirà martedì 9 agosto 2022 alle ore 18.30 in Piazza Garibaldi a Cascia: ingresso libero

Anche quest’anno il Festival delle Nazioni va in trasferta a Cascia per un progetto speciale nell’ambito delle manifestazioni culturali regionali per la promozione dei territori del cratere sismico. E lo fa con un concerto dell’OFI Brass Ensemble, la formazione composta dagli ottoni stabili dell’Orchestra Filarmonica Italiana, che si esibirà martedì 9 agosto 2022 alle ore 18.30 in Piazza Garibaldi.

Sarà diviso in due parti il programma musicale del concerto, che propone in apertura una carrellata di brani tratti dal repertorio lirico più amato, da Rossini a Bizet, proposti nelle affascinanti trasposizioni per ottoni, e poi una seconda parte dedicata a John Williams, con alcune delle pagine più celebri delle sue colonne sonore del cinema. Ingresso libero.