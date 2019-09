Festival del Medioevo, weekend ricco di eventi | Programma

share

Entra nel vivo il Festival del Medioevo di Gubbio, che da venerdì 27 a domenica 29 settembre, sarà arricchito dalla Piazza dei Mercanti, un mercato a tema allestito in Piazzale Frondizi, dove si affaccia una delle sedi più visitate del Festival, il Centro Santo Spirito, dove sono in programma gli “Incontri con gli autori” e la Fiera del libro medievale.

Nella Piazza dei Mercanti, dalle ore 10 alle 20, si potranno trovare i prodotti artigianali e le specialità alimentari di uso comune nel Medioevo e sarà una imperdibile occasione per immergersi nell’atmosfera dei tipici mercati che si svolgevano in quell’epoca nelle piazze di tutte le città d’Europa.

Sempre in Piazzale Frondizi, dalle 9.30 alle 19 (fino a domenica), il pubblico del Festival potrà soffermarsi tra i banchi degli Antichi Mestieri di Gubbio, che rivivono grazie ad una fedele ricostruzione storica: fabbri, calzolai, sarti, scalpellini, falegnami, pittori e ceramisti. Didattica, dimostrazioni e scene di vita quotidiana tramandate dalle Università degli Antichi Mestieri di Gubbio. E c’è anche uno spaccato di vita de Il Mondo dei Templari, con “La Mansio e la Medicina”: i rievocatori dell’associazione ‘Mansio Templi Parmensis 1275 asd’ raccontano la vita quotidiana e la storia dei monaci guerrieri nella seconda metà del XIII secolo, al di là della leggende e di tante fantasiose interpretazioni storiche (Monastero di San Francesco, Piazza 40 Martiri tutti i giorni, dalle ore 09.30 alle ore 19). Gli usi e i costumi, in pace e in guerra: una fedele ricostruzione di una mansio, lo studio delle erbe medicamentose e le ricette originali di una cucina ricca di richiami orientali. Mentre ne “I Combattimenti dei Monaci guerrieri” si rievoca l’anno 1310, quando Gubbio è stata teatro del processo contro l’ordine religioso cavalleresco dei Templari. Sarà possibile rivivere questo importante evento attraverso le rievocazioni dei combattimenti dei Monaci Guerrieri in Piazzale Frondizi, tutti i giorni (fino domenica 29) dalle ore 10 alle 13.

Torneo del Festival del Medioevo – Grande esibizione di tiro sabato 28 settembre, dalle 17 alle 19. La Società Balestrieri di Gubbio, in collaborazione con il Maggio Eugubino e i Quartieri della città (S.Andrea, S.Giuliano, S.Martino, S.Pietro), offre una esibizione straordinaria in occasione del Festival. Si rinnova, eccezionalmente, la sfida con la balestra antica all’italiana, arma micidiale la cui tecnica costruttiva e di utilizzo è vanto di poche città italiane. Protagonisti, i balestrieri di Gubbio divisi per Quartiere di appartenenza. Un torneo all’ultima veretta, accompagnato dai cortei dei quartieri, coreografie civiche, storiche e commemorative dell’istituzione che rappresentano. I cortei partiranno alle ore 17 da Piazzale Frondizi e raggiungeranno Piazza Grande, dove alle 18 si svolgerà l’esibizione di tiro che si concluderà con la sfilata fino al ritorno a Piazzale Frondizi.

Tiro con la balestra per bambini – La Società Balestrieri della Città di Gubbio propone anche un’attività dedicata ai più piccoli, i quali potranno cimentarsi nel tiro con la balestra dopo un breve addestramento. Piazzale Frondizi, tutti i giorni (fino domenica 29) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Sbandieratori – In oltre 50 anni di attività in tutto il mondo, gli Sbandieratori di Gubbio hanno valorizzato e promosso la cultura e le tradizioni italiane e umbre in particolare. Affidano ai venti che percorrono i cieli del mondo un messaggio di pace e di amicizia. Piazzale Frondizi domenica 29 settembre, ore 18. Il gruppo folcloristico Sbandieratrici e Storico Musicale “Città di Viterbo” si esibisce nelle piazze italiane ed estere e promuove progetti che valorizzano il gioco della bandiera e l’arte del tamburo medievale. Gubbio e Viterbo sono gemellate nel segno delle storiche macchine a spalla, vanto di altre poche città italiane (Nola, Palmi e Sassari) che hanno ottenuto il riconoscimento Unesco. Piazza Grande venerdì 27 settembre ore 19.15. Per maggiori informazioni su questi eventi e sui tanti altri in programma: http://www.festivaldelmedioevo.it/portal/gli-eventi/; ufficiostampa@festivaldelmedioevo.it

share

Stampa