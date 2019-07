Festival dei Due Mondi, aperture straordinarie alla Rocca Albornoziana

In occasione della 62ma edizione del Festival dei 2 Mondi di Spoleto venerdì 5 e sabato 6 luglio 2019 alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto sono previste due aperture straordinarie serali fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.45).

Le due serate prevedono alle ore 19.00 lo spettacolo, ad ingresso gratuito, diretto da Giorgio Flamini Storia vera ‘e capit comme’è!,inserito nel programma del Festival dei 2 Mondi di Spoleto e presentato in occasione della IV Giornata Nazionale del Mondo che non c’è dalla Rete delle Scuole “Ristrette”.

Si prosegue alle ore 21.15 con una visita guidata ai percorsi difensivi del castello, a cura di Sistema Museo in collaborazione con il Polo Museale dell’Umbria e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.

Per l’accesso all’interno della Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto è prevista la bigliettazione ordinaria. Per info: 0743.224952

La tariffa di partecipazione alla visita guidata ai percorsi difensivi prevede:

Intero € 4,00 / Ridotto € 3,00 dai 7 ai 18 anni e per i possessori della Spoleto Card / Gratuito fino a 6 anni. consigliata la prenotazione.

In coincidenza degli spettacoli di venerdì 5 e sabato 6 luglio (a ingresso gratuito) la biglietteria della Rocca Albornoz –Museo Nazionale del Ducato chiuderà temporaneamente dalle ore 18.30 (ultimo ingresso alle sale del museo alle ore 18.00), per riaprire al pubblico alle ore 20.30 circa ( al termine dello spettacolo). In occasione della prova generale aperta al pubblico di Giovedì 4 luglio, la biglietteria chiuderà alle ore 18.30 (ultimo ingresso alle ore 18.00).

Si evidenzia inoltre che per le due aperture straordinarie serali del monumento di Venerdì 5 e Sabato 6 luglio, verrà garantito il servizio di accesso tramite gli ascensori della mobilità alternativa fino alle ore 22.30 (il servizio nel tratto delle scale mobili Ponzianina P2 è attivo fino alle ore 20.00). Sono consigliati il parcheggio e i percorsi meccanizzati P3 Posterna / Stazione Piazza Campello – uscita Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato – Spoleto, aperti fino alle ore 01.00.

Per informazioni e prenotazioni

Sistema Museo 0743.224952

