Festival dei 2 Mondi, sarà Monique Veaute il nuovo Direttore Artistico | Si chiude l'era Ferrara - Tuttoggi

Dopo 13 anni di “onorato servizio”, Giorgio Ferrara lascia la guida del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Sarà Monique Veaute, neo Direttore Artistico in pectore (la proposta di nomina dovrà infatti essere votata nel prossimo Consiglio di Amministrazione) a sostituire Ferrara a partire da Spoleto64. (Edizione 2021)

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha così condiviso la proposta di nomina della Signora Veaute a Direttore Artistico formulata dal Sindaco della città, Umberto de Augustinis.

La stessa Amministrazione comunale in una nota stampa del tardo pomeriggio di oggi, 11 febbraio, ha dichiarato:

La condivisione del Ministro ai Beni e alle attività culturali e del turismo Dario Franceschini circa il nuovo direttore artistico del Festival dei Due Mondi Monique Veaute è una notizia che conferma il valore del Festival di Spoleto nel panorama culturale e artistico internazionale e l’attenzione e la vicinanza del Ministero nei confronti della manifestazione. Monique Veaute è una figura di grande prestigio e competenza, che nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di straordinaria importanza e rilievo.

In attesa di presentare al Consiglio di amministrazione del Festival il nuovo direttore artistico, desidero ringraziare Giorgio Ferrara per la determinante opera di rilancio avviata nel 2008 e portata avanti con grande capacità e determinazione. Riuscire a ricreare la giusta attenzione intorno alle proposte artistiche del Festival non sembrava essere impresa facile alcuni anni fa. Giorgio Ferrara ha avuto la capacità di fare scelte innovative, mantenendo però al tempo stesso quella matrice sperimentale che ha reso famosa in tutto il mondo la creatura del Maestro Gian Carlo Menotti. Con il direttore Ferrara, a cui va il mio personale e affettuoso ringraziamento, continueremo a lavorare in maniera proficua in vista della 63esima edizione del Festival dei Due Mondi.

BIOGRAFIA

Monique Veaute, è nata a Tübingen, in Germania, il 12 aprile 1951. Studia Scienze Umane (sociologia e filosofia) all’Università di Strasburgo. Nel 1977 inizia la sua carriera come giornalista a Radio France e nel 1984 diventa responsabile degli eventi internazionali a France Musique.

Per richiesta di Jean-Marie Drot, Direttore di Villa Medici, nel 1984 crea a Roma il Festival di Villa Medici, che nel 1986 diventa Fondazione Romaeuropa-arte e cultura, di cui è Direttore Artistico sin dalla prima edizione e Direttore Generale fino al 2007. Mantiene, oggi, la carica di Vice Presidente.

Ricopre il ruolo di Consigliere Tecnico per la cultura e gli audiovisivi del Presidente della Camera dei Deputati in Francia dal 1989 al 1991; di Consigliere Culturale all’Ambasciata di Francia a Lisbona dal 1992 al 1993 e di Consigliere Scientifico dell’Istituto Nazionale di Dramma Antico dal 1999 al 2002.

Nel 2004, in Francia, viene nominata Commissario Generale della francofonia dal Presidente della Repubblica e nel 2007 diviene membro del gabinetto del segretario generale.

Dal 2005 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Francia a Roma; dal 2006 assume l’incarico di Presidente del Centro Chorégraphique National de Créteil – Compagnie Montalvo Hervieu ed entra nel “Comité d’Etique pour la Publicité”.

Monique Veaute è stata anche insignita in Francia del titolo di Chevalier des arts et lettres dal Ministro della Cultura e riceve l’Ordre National du Mérite dal Ministro degli Affari Europei; in Italia, nel 2006, le è stato conferito il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

La Veaute, è sposata con l’economista Marco Causi, Deputato del PD, che è anche direttore della Fondazione Pinault di Palazzo Grassi e Punta della Dogana a Venezia, verrà ora presentata dal Sindaco di Spoleto al Consiglio di Amministrazione del Festival per gli adempimenti relativi alla nomina.

Gli auguri di Giorgio Ferrara

Il Direttore Artistico uscente, da tredici anni alla guida del Festival di Spoleto, nel pomeriggio di oggi ha indirizzato un messaggio di auguri a Monique Veaute, che tecnicamente gli succederà nell’incarico al termine della prossima edizione del Festival:

“Sono felice e una punta orgoglioso della scelta di nomina per la mia successione. Questo Festival mi è entrato nella testa e nel cuore, e non poteva esserci soluzione migliore di quella appena decisa per un suo ulteriore rilancio come istituzione di alta cultura. Auguri di buon lavoro a Monique Veaute, che festeggeremo quest’estate nella città dei Duchi e nel Festival fondato da Gian Carlo Menotti”.