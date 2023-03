Festival del cinema di Spello verso il gran finale | Il programma

Passando a venerdì 17 marzo, il primo appuntamento della giornata sarà quello con la proiezione, sempre al Teatro “Subasio”, dell’ultima opera firmata dal regista Pupi Avati, ossia “Dante”, che vedrà la presenza degli attori Alessandro Sperduti e Romano Reggiani che, nella pellicola girata in gran parte in Umbria, vestono rispettivamente i panni del “Sommo Poeta” e di Guido Cavalcanti. L’evento, riservato alle scuole, ha registrato il tutto esaurito. Ma come detto, venerdì 17 marzo, è in programma anche il primo dei due appuntamenti con le premiazioni. Alle 21, all’Auditorium San Domenico di Foligno, verranno assegnati i primi riconoscimenti di questa edizione 2023. A presentare l’evento sarà l’attrice Giorgia Gambuzza. Tra gli ospiti in sala anche l’attore Miguel Gobbo Diaz. La serata sarà dedicata, tra l’altro, al progetto “Agenda 2030”, che vede quest’anno testimonial d’eccezione l’attrice Ester Pantano e l’attore Giorgio Pasotti. Durante l’evento, poi, ci sarà il collegamento con la William Penn University dell’Iowa, nell’ambito del gemellaggio stretto con il Festival, per l’assegnazione di tre premi al miglior documentario, backstage e cortometraggio.

Le premiazioni

Concluso il primo appuntamento con le premiazioni, la giornata di sabato 18 marzo si aprirà, alle 11, nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale di Spello con la presentazione del libro “L’esperienza del suono” di Federico Savina. Saranno presenti il maestro Savina e il responsabile Preservazione e restauro del Centro Sperimentale di Cinematografia Sergio Bruno. Presenta l’autore e critico cinematografico Alessandro Boschi. Alle 17, invece, all’Auditorium San Domenico di Foligno si terrà la seconda e ultima serata di premiazione, che vedrà l’assegnazione di riconoscimenti non solo ai professionisti del dietro le quinte, ma anche la consegna del “Premio all’Eccellenza” al regista Mario Martone e del “Premio Carlo Savina” per l’eccellenza alla musica al maestro Pivio. Presenti, oltre ai premiati, il padrino, l’attore Alessandro Sperduti, e la madrina di questa edizione, l’attrice Claudia Marsicano. In sala, poi, gli attori Liliana Fiorelli, Giorgia Gambuzza, Federica Pagliaroli, Francesco Foti, Alessio Praticò, Francesco Patanè e Francesco Pellegrino, mentre a presentare l’evento sarà anche quest’anno l’attore Francesco Castiglione.

L’incontro con gli attori

Per l’ultima giornata del Festival, quella cioè di domenica 19 marzo, il primo appuntamento da segnare in agenda sarà quello con l’incontro di attori, registi e vincitori della XII edizione del Festival con i ragazzi che hanno partecipato al progetto “Drama Club”. Sarà presente con un panel anche l’Associazione Agenti Spettacolo Associati. L’evento è in programma alle 11 nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale di Spello. A chiudere, invece, alle 21.20, sarà al Teatro “Subasio” di Spello la proiezione del film “Ti mangio il cuore” di Filippo Mezzapesa alla presenza dello stesso regista e dell’attore Francesco Patanè.

Il Festival del Cinema di Spello nasce da un’idea della presidente dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” APS, Donatella Cocchini, alla guida della manifestazione insieme alla direttrice artistica, la regista Laura Luchetti, e con la collaborazione di Francesca Romana Lovelock.

