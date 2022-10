Festa dello Sport, Giglio d’oro e Notte Bianca: Foligno in movimento

Il premio che sarà consegnato

Gli ospiti

Tra gli ospiti della serata di giovedì Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sport City come uno dei partner del progetto, ma anche la ‘farfalla’ Agnese Duranti. L’altro partner è l’Ancri, che sarà presente con il vicepresidente Luca Crimini. Altro testimonial sarà Emanuele Renzini, folignate e allenatore della nazionale di pugilato.

La Notte Bianca dello sport

Sabato 8 ottobre invece la “Notte Bianca dello sport”: 30 associazioni tra le principali piazze della città, a partire dalle 18.30, per lavorare alla sensibilizzazione e alla diffusione delle buone pratiche sportive. “Vogliamo che queste iniziative diventino un momento di festa e condivisione“, ha detto l’assessore Barili ricordando anche la riattivazione dei bonus Sport, con lo stanziamento di 50mila euro per il sostegno delle famiglie che iscrivono i giovani alle attività sportive. “Lo sport – ha aggiunto – è una pratica fondamentale per la prevenzione“. “Queste iniziative – ha detto Stefanecchia – sono importanti perchè premiano realtà che spesso vanno avanti con il volontariato“. “Manifestazioni danno stimolo ai giovani di avvicinarsi allo sport“, ha aggiunto Galli.