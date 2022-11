Festa a sorpresa per Adriano Due, ex dipendenti ringraziano lo storico ristoratore - Tuttoggi

I dipendenti dei ristoranti "Garden" e "Adriano Due" hanno voluto omaggiare il grande imprenditore che ha avviato diverse generazioni al mestiere della ristorazione

Una grande festa dal sapore di riconoscenza per Adriano Chiarioni, da tutti conosciuto come Adriano Due, storico imprenditore nel campo della ristorazione a Città di Castello.

Molti ex dipendenti hanno infatti deciso di organizzare un evento a sorpresa al Garden (uno dei tanti locali dove ha lavorato), per dimostrare ad Adriano “affetto e riconoscenza”, come scritto su un quadro con l’immagine di Città di Castello in argento donatogli a fine cena.