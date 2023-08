Festa per i 70 anni di Brunello Cucinelli, invitato anche Re Carlo III - Tuttoggi.info

Re Carlo tra gli invitati a Solomeo per la festa del 3 settembre per il 70esimo compleanno di Brunello Cucinelli: sarebbe un ritorno in Umbria

Ci sarebbe anche il sovrano del Regno Unito Carlo III tra gli invitati alla festa di compleanno per i 70 anni di Brunello Cucinelli a Solomeo, dove si sta organizzando la festa definita da mille e una notte. Sarebbero tanti i preparativi per rendere il borgo ancora più bello e Re Carlo sarebbe però solo dal ciliegina di tanti ospiti attesi per il 3 settembre, vip dal mondo dell’economia, della politica, dell’imprenditoria e dello sport.

Secondo il Corriere dell’Umbria che questa mattina ha lanciato la notizia, alla festa per i 70 anni di Brunello Cucinelli ci saranno anche i vincitori del premio Nobel per una festa che sicuramente sarà l’evento più glamour dell’anno in Umbria. A seguire lo Young Sparks Symposium, una quattro giorni da lunedì 4 a giovedì 7 settembre, in cui 200 studentesse e studenti accompagnati dai loro docenti e provenienti da diversi sedi universitari di tutti i continenti parleranno di scienza, umanesimo e tecnologia guardando al futuro.

I rapporti tra il re del cashmere e Re Carlo, che vanno avanti da una decina d’anni, si sono intensificati grazie all’Himalayan regenerative fashion living lab molto caro al sovrano. Il progetto fa parte di un obiettivo molto più ampio voluto proprio da Carlo III e lanciato nel World economic forum 2020 di Davos volto a guidare la transizione del mondo verso un futuro ecosostenibile. Gli aderenti al progetto hanno finanziato le due società create ad hoc e guidate dallo scienziato Marc Palachi che hanno lavorato nei piccoli villaggi himalayani per aiutare a migliorare le condizioni di vita di agricoltori, bestiame e territorio, ripristinando paesaggi degradati e recuperando tradizionali abilità artigianali e tessili.

Cucinelli e Re Carlo si sono incontrati molte volte: l’ultima a marzo 2023 come ha raccontato lo stesso Cucinelli in una lunga intervista rilasciata a Monica Mondo di TV2000 per il programma Soul: “Re Carlo mi ha mandato gli auguri di Natale e gli ho risposto con una bella lettera, ha detto che si è emozionato mi ha invitato a pranzo”. Cucinelli ha definito il sovrano “la prima persona che io ricordi che già 50 anni fa parlava di clima, economia circolare ed ecologia: è sicuramente una persona scherzosa e divertente”. Ora l’invito del compleanno per una festa che si preannuncia davvero indimenticabile: per il sovrano sarebbe peraltro un ritorno in Umbria, visto che nel 1986 è stato ad Assisi per visitare la Basilica di San Francesco durante un soggiorno italiano ospite di amici fiorentini, quindi nel 1992 fu a Spoleto ospite del fondatore del Festival dei Due Mondi Gian Carlo Menotti.