Festa patronale a Ciconia: come cambia la viabilità per la fiera - Tuttoggi.info

Il contenuto dell'ordinanza che mira a consentire il regolare svolgimento della manifestazione a Ciconia.

Domenica 7 maggio torna la “Fiera di Ciconia”, in occasione della festa patronale del quartiere del comune di Orvieto.

Per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa il Settore Polizia locale e Mobilità ha emanato un’ordinanza che prevede:– dalle 6 alle 20 di domenica 7 maggio 2023 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in via degli Olmi, via dei Cornioli e nell’area adibita a parcheggio situata ad angolo tra via degli Olmi e via dei Cornioli (nelle suddette via dovrà essere sempre consentito il transito di eventuali mezzi di soccorso e/o pronto intervento);

– nella giornata di domenica 7 maggio la circolare B del trasporto pubblico locale, non potendo transitare in via degli Olmi effettuerà la seguente variazione di percorso: via dei Tigli, via delle Mimose, via degli Agrifogli, via dei Platani, Ospedale e viceversa.