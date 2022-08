Festa della Madonna delle Grazie, Castello pronta a celebrare la sua patrona | Programma - Tuttoggi

Il triduo, animato da padre Souriraj M. Arulanandasamy dell’Ordine dei Servi di Maria, prevede la celebrazione della messa nei giorni 23, 24 e 25 agosto alle ore 18; ogni giorno, la celebrazione sarà animata da un gruppo ecclesiale cittadino. Martedì 23, alle ore 21, si terrà la tradizionale veglia di preghiera mentre giovedì 25, sempre alle ore 21, muoverà dal santuario la processione che porterà la copia della venerata immagine per alcune strade cittadine secondo questo itinerario: Via delle Giulianelle, Via Campo dei Fiori, Via dei Conti, Via XI Settembre, Via Trastevere, Pomerio San Girolamo, Via della Fraternita, Via dei Fucci, Piazza MagheriniGraziani, Via XI Settembre. La processione sarà presieduta dal vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini.

Venerdì 26 agosto, giorno della festa, la messa sarà celebrata alle ore 8, 9, 10 e 11; nel pomeriggio, alle ore 17,30, saranno celebrati i vespri cui seguirà, alle 18,30, la santa messa solenne presieduta da mons. Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello, che quest’anno ricorda i 50 anni di ordinazione sacerdotale. Sarà presente anche il gonfalone del Comune, a ricordo della proclamazione della Madonna delle Grazie a patrona cittadina avvenuta nel 1783. La festa della Madonna delle Grazie offrirà dunque l’occasione per ringraziare mons. Cancian per il suo servizio episcopale durato dal 2007 al 2022 in un luogo a lui molto caro. Al termine della festa sarà riproposta la tradizionale cena in strada, organizzata da Parrocchia e Società Rionale San Giacomo; i tagliandi di partecipazione si possono ritirare, fino a mercoledì 24 agosto, presso il santuario o il bar antistante.

Programma

> Triduo di preparazione animato da P. Souriraj M. Arulanandasamy dell’Ordine dei Servi di santa Maria, 23-24-25 agosto

Ore 8.15: Scoprimento della venerata immagine; Lodi mattutine e S. Messa.

Scoprimento della venerata immagine; Lodi mattutine e S. Messa. Ore 17.30: recita comunitaria del Rosario

recita comunitaria del Rosario Ore 18: Vespri e S. Messa

Ogni giorno i sacerdoti sono disponibili per le confessioni dalle ore 17 alle ore 18,30.

> Martedì 23 agosto, ore 21: veglia di preghiera

> Giovedì 25 agosto, ore 21: processione con l’immagine della Madonna delle Grazie presieduta dal vescovo diocesano, mons. Luciano Paolucci Bedini. Itinerario: Santuario di Santa Maria delle Grazie, Via delle Giulianelle, Via Campo dei Fiori, Via dei Conti, Via XI Settembre, Via Trastevere, Pomerio San Girolamo, Via della Fraternita, Via dei Fucci, Piazza Magherini Graziani,Via XI Settembre, Santuario di Santa Maria delle Grazie.

> Venerdì 26 agosto – Giorno della festa