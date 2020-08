Festa grande per Tuttoggi, è nata Anita Mariotti - Tuttoggi

Festa grande a Tuttoggi è nata Anita Mariotti

Festa grande per Tuttoggi: venerdì sera, alle 21,34, presso l’ospedale di Spoleto, è venuta alla luce Anita Mariotti, figlia di Francesco e della nostra collega Sara Fratepietro.

Anita è la secondogenita della coppia che ha già il piccolo Mattia.

Sara è entrata in ospedale in prima serata e dopo neanche un’ora ha dato alla luce la bellissima bambina. A seguire il parto c’erano il ginecologo del nosocomio spoletino Salvatore Santaguida e la preziosissima Carla Erbaioli, ostetrica richiestissima dalle future mamme per la sua professionalità e sensibilità.

Festa grande in casa Mariotti, la prima foto di Anita

La mamma e la neonata stanno bene e hanno passato tranquillamente la notte.

La notizia si è sparsa velocemente sia a Spoleto che a Terni (Francesco è originario dela città delle Fere) dove i genitori sono molto conosciuti per le rispettive attività professionali.

A Sara, Francesco e Mattia le congratulazioni più vive da parte di tutta la Redazione di Tuttoggi.

Ad Anita il nostro più affettuoso augurio di benvenuta e di una vita ricca di serenità e gioia.