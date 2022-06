Festa Europea della Musica a Todi, sole e stelle per il successo della IX^ edizione - Tuttoggi

Emozionante ascoltare la voce splendida della soprano Susanna Rigacci, testimonial della IX edizione della Festa della Musica a Todi, la quale ha cantato alcuni brani di musica da film dei maggiori compositori per cinema, come Morricone, Rota, Piovani e Bacalov. Affacciata dalla Terrazza Morghetti in Piazza del Popolo, la soprano era accompagnata dal flautista M° Paolo Zampini, due grandi musicisti, per oltre venti anni collaboratori del M° Ennio Morricone.

Il tutto in un’atmosfera magica, nel buio della cornice suggestiva della piazza e mentre un video di bellissime immagini tratte dai film più famosi veniva proiettato sulla facciata del palazzo alle spalle dei musicisti.

Il concerto di martedì 21 giugno nel Tempio della Consolazione ha concluso le giornate dei festeggiamenti con la voce della madrina della Festa della Musica di Todi, la soprano Susanna Rigacci, accompagnata al pianoforte dal M° Pietro Rigacci. Un omaggio emozionante alla figura di Maria madre, la musica che diventa preghiera attraverso i canti della Madonna a suo figlio Gesù, dall’Annunciazione fino al momento della Passione. Da Saint Saens a Piazzolla, per concludere infine con un canto di gioia, l’Alleluja di Cohen. In tempi difficili, un canto di speranza.

La Festa della Musica a Todi si conferma come appuntamento musicale di ampio respiro, un progetto multiculturale e umanitario, dalle più grandi sfumature.

