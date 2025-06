Festa Europea della Musica, a Todi dal 19 al 22 giugno la XII edizione - Tuttoggi.info

La Festa della Musica, progetto europeo solidale e culturale, è per statuto gratuita, aperta a ogni genere musicale, a ogni età e livello di conoscenza. Promuove l’idea di fare musica gratuita in luoghi aperti e accessibili a tutti, oltre a valorizzare siti della città meno conosciuti. La musica in queste giornate apre le porte della città di Todi a tutti i musicisti, danzatori, cantanti e si fa strumento di accoglienza, solidarietà e integrazione. A Todi l’Ass. Centro Studi Della Giacoma sostiene questo progetto dal 2014.

Dalla musica classica, al folk, pop, etnico, bandistico: giovani e giovanissimi suoneranno in duo, trio, bande, in accompagnamento alle visite guidate a siti tuderti ad oggi sconosciuti. Ciascuno con la sua esperienza musicale, la voglia di farsi conoscere e di condivisione: l’Ensemble dei ragazzi dell’Ass. Insieme per Volare corsisti di classi di Musicoterapia diretti da Gianfranco De Franco (Todi-Perugia); i 60 giovani dell’Orchestra Giovanile Regionale Umbria Junior e gli Ottoni dell’OGIREUM, diretti da Gabriele Falcioni, Marco Pontini, Giovanni Sannipoli, David Short (Umbria); i giovanissimi studiosi dello straordinario Metodo Suzuki per pianoforte guidati dalla loro bravissima e appassionata Prof.ssa Silvia Moretti: allievi Sveva Campanile, Francesco Goricchi, Enea Grassini, Maria Vittoria Nasini, Sara Pellacchia, Francesca Carla Puglielli, Michele e Giosuè Rol, Samina e Sofia Rossi, Gabriele Schiavoni, alcuni accompagnati, come parte del progetto dai loro genitori, Silvia Guidantoni, Riccardo Pellacchia (Perugia); Valerio Antonelli sassofono (Todi); Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre (Todi-Torino); Matin Kashanaki chitarra flamenca (Iran-Roma); Debora Moriconi fisarmonica e organetto (Todi); i giovanissimi allievi Lucia Fontani pianoforte e Alessandro Rossi fisarmonica e pianoforte della Prof.ssa Valentina Cesarini (Casa della Musica Todi); il Trio Giulio Baccarelli batteria, Maria Falcioni voce, Giacomo Marcucci chitarra elettrica (Todi).

Una menzione anche ai giovani che sfileranno con le 7 bande musicali umbro-laziali, i 3 gruppi di majorette (Umbria-Lazio) e l’orchestra straordinaria di 25 batteristi umbri che celebreranno insieme al pubblico la giornata europea del 21 giugno.

Musica, incontri e visite gratuiti

ORGANIZZAZIONE NO PROFIT: Centro Studi Della Giacoma APS info@centrostudidellagiacoma.it 3396531677 – FB, Instagram, Twitter, You Tube FestadellaMusicaTodi

Link al programma

GIOVEDI’ 19 GIUGNO

il pomeriggio

RESIDENZA PROTETTA per ANZIANI VERALLI-CORTESI v. Tiberina n. 11, zona Cappuccini

16:30-17:00 Alegria, la gioia Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre PALAZZO DOMINICI – via A. Ciuffelli piano terra n. 12 concerti, piano primo n. 10 visite

18:00-18:30 Da Saint-Saens a Ghidoni Giampiero Allegro e Leslie Schroerlucke clarinetto, Mary Lilljeqvist pianoforte

18:30-18:45 visita alle sale del primo piano

18:45-19:00 Debussy Mary Lilljeqvist pianoforte

19:00-19:15 visita alle sale del primo piano

19:15-19:45 Da Poulenc a Mendelsohn Giampiero Allegro e Leslie Schroerlucke clarinetto, Mary Lilljeqvist pianoforte

max 25 persone/visita VIA MAZZINI – esterno Teatro Comunale

18:00-18:30 Ottoni della OGIREUM, direttori Gabriele Falcioni/David Short

19:00-19:30 Ottoni della OGIREUM, direttori Gabriele Falcioni/David Short

19:30-20:00 Note di Sax Valerio Antonelli sassofono LARGO BARTOLOMEO d’ALVIANO

19:30-20:00 Alegria y Saudade Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre CORSO CAVOUR – Negozio abbigliamento PORTA n.7

18:30-19:30 Note di Sax Valerio Antonelli sassofono SALA VETRATA – Portici Comunali P.zza del Popolo

PSICO-MUSICO-TERAPIA: MUSICA e BENESSERE negli Anziani della Res. Protetta Veralli-Cortesi

17:45-17:55 La GIOIA in Musica Valerio Antonelli sassofono

18:00 Presentazione delle Attività Musicali, Presidente e Consiglieri Cda

18:10-18:40 Benefici emotivi e psicologici della Musica dott.ssa Sara Giubilei psicologa

18:40-18:50 Saudade, la NOSTALGIA Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre

18:50-19:20 Musica e socialità, testimonianze dott.ssa Jessica Remigi assistente sociale

la sera

PIAZZA del POPOLO

22:00-22:30 ORCHESTRA GIOVANILE REGIONALE UMBRIA JUNIOR (OGIREUM), direttore Marco Pontini

22:30-23:00 Dal Rinascimento a Ennio Morricone Ottoni della OGIREUM, direttore David Short

VENERDI’ 20 GIUGNO

la mattina

SALA VETRATA – Portici Comunali P.zza del Popolo

PSICO-MUSICO-TERAPIA: MUSICA e BENESSERE nei Giovani – Ass. Temenos e Insieme per Volare

12:00-12:45 Sonorizzazione Natura concerto finale dei corsisti di Musicoterapia, direttore Gianfranco de Franco

il pomeriggio

PALAZZO DOMINICI – via A. Ciuffelli piano terra n. 12 concerti, piano primo n. 10 visite

17:30-17:45 Melodie al Pianoforte Alessandro Rossi

17:45-18:00 visita alle sale del primo piano

18:00-18:15 Alegria y Saudade Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre

18:15-18:30 visita alle sale del primo piano

18:30-18:45 Viaggio tra le note di Mozart, Clementi e Debussy Lucia Fontani pianoforte

18:45-19:00 visita alle sale del primo piano

19:00-19:15 Viaggio tra le note di Mozart, Clementi e Debussy Lucia Fontani pianoforte

19:15-19:30 Melodie al Pianoforte Alessandro Rossi

19:30-20:00 Alegria y Saudade Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre

max 25 persone/visita PALAZZO VALENTI FREDI – androne P.zza Umberto I n.25

18:15-18:45 Mi flor flamenco Caterina Lucia Costa baile, Paolo Monaldi cajon, Matin Kashanaki chitarra flamenca

18:45-19:00 Alegria y Saudade Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre

19:00-19:30 Mi flor flamenco Caterina Lucia Costa baile, Paolo Monaldi cajon, Matin Kashanaki chitarra flamenca

VIA MAZZINI – esterno Teatro Comunale

17:45-19:30 Colores andaluces: danze flamenche e lezioni gratuite di flamenco Bolerolé LARGO BARTOLOMEO d’ALVIANO

19:00-20:00 Folk dalle Americhe Carlos Apu e Marco Ricci voce, chitarre, cuatro, charango, flauti andini CORSO CAVOUR – Negozio abbigliamento PORTA n.7

19:00-20:00 Note di Sax Valerio Antonelli sassofono VICOLO MEDIEVALE sotto PALAZZO COMEZ – via Cesia, tra il n.70 e 76

17:15-17:30 Melodie di Sax Valerio Antonelli sassofono

17:30-17:45 visita a cura di Marco Minciarelli al vecchio lavatoio

17:45-18:00 Melodie di Sax Valerio Antonelli sassofono

18:00-18:15 visita a cura di Marco Minciarelli al vecchio lavatoio

max 15 persone/visita PIANO MEDIEVALE INTERRATO Fam. TOMASSI – piazza Rubea n.6

18:00-18:15 Fisarmonica in Festa Alessandro Rossi

18:15-18:30 visita a cura di Archeoclub Todi all’ex sito di Porta Bonelli e alla macina del XI sec

18:30-18:45 Fisarmonica in Festa Alessandro Rossi

18:45-19:00 visita a cura di Archeoclub Todi all’ex sito di Porta Bonelli e alla macina del XI sec

max 20 persone/visita SALA VETRATA – Portici Comunali P.zza del Popolo

PSICO-MUSICO-TERAPIA: MUSICA come TERAPIA dell’ANIMA- psicoterapeuta F. Venceslai

18:30-18:40 Alegria, la GIOIA Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre

18:40-19:15 Musica Terapia dell’Anima 1° parte dott. Federico Venceslai

19:15-19:25 Saudade, la NOSTALGIA Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre

19:25-20:00 Musica Terapia dell’Anima 2° parte dott. Federico Venceslai PIAZZA del POPOLO

19:00-20:00 Napoli in Festa Leggermente al Sud voce, fisarmonica, tamburi, chitarra

la sera

PALAZZO VALENTI FREDI – androne P.zza Umberto I n.25

21:45-22:15 Mi flor flamenco Caterina Lucia Costa baile, Paolo Monaldi cajon, Matin Kashanaki chitarra flamenca VIA MAZZINI – esterno Teatro Comunale

21:45-22:30 Colores andaluces: danze flamenche e lezioni gratuite di flamenco Bolerolé LARGO BARTOLOMEO d’ALVIANO

21:45-22:45 Folk dalle Americhe Carlos Apu e Marco Ricci voce, chitarre, cuatro, charango, flauti andini PIAZZA del POPOLO

21:30-22:30 CineMusica&Danza, da Pulp fiction a Kill bill Filarmonica di Pila, direttore Fabio Lombrici e ballerini

FreeDance School

22:30-24:00 si Balla, si Canta: Tamurriata e Tarantelle balli e canti dal Sud, Leggermente al Sud e Tarantarci

SABATO 21 GIUGNO

il pomeriggio

VICOLO MEDIEVALE sotto PALAZZO COMEZ – via Cesia, tra il n.70 e 76

17:00-17:15 Alegria y Saudade Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre

17:15-17:30 visita a cura di Marco Minciarelli al vecchio lavatoio

17:30-17:45 Alegria y Saudade Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre

17:45-18:00 visita a cura di Marco Minciarelli al vecchio lavatoio

max 15 persone/visita PIANO MEDIEVALE INTERRATO Fam. TOMASSI – piazza Rubea n.6

17:45-18:00 Alegria y Saudade Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre

18:00-18:15 visita a cura di Archeoclub Todi all’ex sito di Porta Bonelli e alla macina del XI sec

18:15-18:30 Alegria y Saudade Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre

18:30-18:45 visita a cura di Archeoclub Todi all’ex sito di Porta Bonelli e alla macina del XI sec

max 20 persone/visita PALAZZO DOMINICI – via A. Ciuffelli piano terra n. 12 concerti, piano primo n. 10 visite

Ludwig, Frédéric, Claude… con Metodo Suzuki per pianoforte

Allievi del Corso Suzuki di Pianoforte suoneranno musiche, tra gli altri, di Beethoven, Chopin, Debussy. Parte del

concerto sarà per pianoforte a 4 mani con la collaborazione di alcuni genitori

18-18:30 Introduzione al Metodo e concerto Ludwig, Frédéric, Claude…

18:30-18:45 visita alle sale del primo piano

18:45-19:00 Duo in bianco e nero (pianoforte a quattro mani)

19:00-19:15 visita alle sale del primo piano

19:15-19:45 Introduzione al Metodo e concerto Ludwig, Frédéric e altri amici

max 25 persone/visita PIAZZA UMBERTO I

18:15-18:30 Majorette Las Estrellas

18:30-19:30 Tributo a Renzo Arbore Orchestra Popolare Aniene

19:30-19:45 Majorette Las Estrellas

19:45-20:00 Tributo a Renzo Arbore Orchestra Popolare Aniene VIA MAZZINI – esterno Teatro Comunale

18:00-18:30 PopRock ‘80 Maria Falcioni voce, Giacomo Marcucci chitarra elettrica, Giulio Baccarelli batteria

18:30-18:45 Majorette Las Estrellas

18:45-19:15 PopRock ‘80 Maria Falcioni voce, Giacomo Marcucci chitarra elettrica, Giulio Baccarelli batteria

19:15-19:30 Majorette Las Estrellas

19:30-20:00 PopRock ‘80 Maria Falcioni voce, Giacomo Marcucci chitarra elettrica, Giulio Baccarelli batteria LARGO BARTOLOMEO d’ALVIANO

18:45-19:15 Alegria y Saudade Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre CORSO CAVOUR – Negozio abbigliamento PORTA n.7

18:30-19:30 Note di Sax Valerio Antonelli sassofono PIAZZA del POPOLO

18:45-19:00 Majorette Las Estrellas

19:00-20:00 Banda Musicale Città di Ceccano & Ragazze Pom Pon

la sera

21:30 dai GIARDINI OBERDAN a PIAZZA del POPOLO

SFILATA MUSICALE

PIAZZA UMBERTO I

22:15-23:15 Tributo a Renzo Arbore Orchestra Popolare Aniene PIAZZA del POPOLO

22:00-22:45 SETTE Bande Musicali direttori Andrea Cavallucci Cavallacci, Adamo Bartolini, Fabio Lombrici, Paolo

Raspetti, Antonio Diotallevi, Renato Settembri e TRE gruppi Majorette/Pom Pon

23:00-24:00 BIG DRUM ORCHESTRA – 25 Giovani Batteristi

DOMENICA 22 GIUGNO

la mattina

PALAZZO DOMINICI – via A. Ciuffelli piano terra n. 12 concerti, piano primo n. 10 visite

11:45-12:15 Seven Sketches of Loss, dal Jazz al Neoclassico Giulio Risi pianoforte

12:15-12:30 visita alle sale del primo piano

12:30-13:00 Seven Sketches of Loss, dal Jazz al Neoclassico Giulio Risi pianoforte

max 25 persone/visita

VIA MAZZINI – esterno Teatro Comunale

11:45-12:00 Fisarmonica in Festa Alessandro Rossi

12:15-13:00 Tra Brasile, Argentina e Italia Debora Moriconi fisarmonica e organetto CORSO CAVOUR – Negozio abbigliamento PORTA n.7

11:15-11:30 Fisarmonica in Festa Alessandro Rossi

11:30-12:30 Note di Sax Valerio Antonelli sassofono TEATRO ROMANO – piazza del Montarone

11:00-11:15 Tra Brasile, Argentina e Italia Debora Moriconi fisarmonica e organetto

11:15-11:45 visita guidata a cura del Gruppo FAI Todi al Teatro Romano

11:45-12:00 Tra Brasile, Argentina e Italia Debora Moriconi fisarmonica e organetto

12:00-12:30 visita guidata a cura del Gruppo FAI Todi al Teatro Romano

max 20 persone/visita PIAZZA del POPOLO

11:15-12:00 Canti di Gioia Coro Schola Cantorum Antonio Belli

12:15-13:00 La Corale in Festa Corale Lorenzo Perosi

il pomeriggio

PALAZZO DOMINICI – via A. Ciuffelli piano primo n. 10 visite e concerti

17:00-17:15 visita alle sale

17:15-18:00 La Corale in Festa Corale Lorenzo Perosi

18:00-18:15 visita alle sale

18:15-19:00 Da Fauré ai Beatles Coro Schola Cantorum Antonio Belli

max 25 persone/visita VIA MAZZINI – esterno Teatro Comunale

17:45-18:15 Tra Brasile, Argentina e Italia Debora Moriconi fisarmonica e organetto LARGO BARTOLOMEO d’ALVIANO

18:15-19:00 Tra Brasile, Argentina e Italia Debora Moriconi fisarmonica e organetto CHIESA della NUNZIATINA – via del Seminario

18:00-19:00 Musica Barocca in Festa Ensemble barocco Le Muse

CONCERTI, VISITE e INGRESSI GRATUITI

nessuna prenotazione, fino ad esaurimento posti

Cantanti, Musicisti, Danzatori, Musico-Psicoterapeuti

Giampiero Allegro clarinetto (Rocco D’Orcia, SI); Valerio Antonelli sassofono (Todi); Carlos Apu voce, chitarra, flauti

andini (Perù); Ass. Temenos, i ragazzi Ass. Insieme per Volare, direttore corso musicoterapia Gianfranco De Franco

(Todi-Perugia); Bande, Filarmoniche, Majorette/Pom Pon: Città di Ceccano & Ragazze Pom Pon (FR), Crispolti-Carlo

Della Giacoma Todi, Gruppo Majorette Las Estrellas (Poggio Moiano, RI), ‘’Pasquale del Bianco’’ di Pantalla (Todi,

PG), Pila (PG), “G. Verdi” di Spina & Majorette (Spina,PG), S.F.A.U. Avigliano Umbro APS (TR), “Tullio Langeli”

APS (Cesi,TR); Big Drum Orchestra (Todi-Marsciano); Casa della Musica: allievi Lucia Fontani pianoforte e

Alessandro Rossi fisarmonica e pianoforte, docente Valentina Cesarini (Todi); Cori: Schola Cantorum “Antonio Belli

(Gennazzano, RM), Corale “Lorenzo Perosi” (Cave, RM); Danza: Ass. BolerOlé Anna Sinelshchikova flamenco

(Roma), Caterina Lucia Costa flamenco (Amelia-Roma), Freedance School Asd (Perugia), Tarantarci danze del Sud

(Sud Italia); Duo Corditalia: Gabriele Sagone e Roberto Belpanno chitarre (Todi-Torino); Ensemble Barocco Le Muse,

Accademia Amsterdam Onno Verschoor direttore, oboe barocco e flauto diritto con allievi corsisti: Emiliana

Montecchiani e Joanna Collettfouts soprano, Elena Ambrosi e AnnieMartha Boerhave violino, Betsy Lahaussois viola

da gamba, Mary Gustafson Lilljeqvist clavicembalo (Olanda-Perugia); Matin Kashanaki chitarra flamenca (Iran-

Roma); Leggermente al Sud (Campania); Mary Lilljeqvist pianoforte (Todi); Metodo Suzuki per pianoforte (Perugia):

Prof. Silvia Moretti con allievi (Sveva Campanile, Francesco Goricchi, Enea Grassini, Maria Vittoria Nasini, Sara

Pellacchia, Francesca Carla Puglielli, Michele e Giosuè Rol, Samina e Sofia Rossi, Gabriele Schiavoni) e genitori

(Silvia Guidantoni, Riccardo Pellacchia); Paolo Monaldi percussioni (Roma); Debora Moriconi fisarmonica e organetto

(Todi); Orchestra Giovanile Regionale Umbria Junior, Ottoni dell’OGIREUM, direttori Gabriele Falcioni, Marco

Pontini, Giovanni Sannipoli, David Short (Umbria); Orchestra popolare Aniene (Subiaco, RM); Psico-Musica: dott.

Gianfranco de Franco musicoterapeuta, dott.ssa Sara Giubilei psicologa, dott.ssa Jessica Remigi assistente sociale, dott.

Federico Venceslai psicoterapeuta; Marco Ricci voce, charango, cuatro venezuelano, flauti andini (Perugia); Giulio Risi

pianoforte (Salerno); Leslie Schroerlucke clarinetto (USA); Trio Giulio Baccarelli batteria, Maria Falcioni voce,

Giacomo Marcucci chitarra elettrica (Todi)

Patrocini, Partner Istituzionali e Collaboratori: Commissione Europea, MIC, Ministero Sport e Giovani, Affari Esteri, Giustizia,

Salute, Istruzione e Difesa, AIPFM, SIAE, RAI, Regione Umbria, Comune Todi, A.P.S.P. Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi,

Ass. Seconda Stella a Destra Onlus, Casa della Musica Todi, Coop. Tour Plus, Diocesi Orvieto-Todi, Fondazione Crispolti, Gruppo

Archeoclub Todi, Gruppo FAI Todi. Famiglie: Carbonari, Minciarelli Marco, Mortini Dominici Piccini, Porta, Resta, Tomassi

Grazie a: Agenzia Immobiliare Welcomeservice Todi, Bellucci & Stefanelli service, Blu River Piscine, Ecoterm di Morettini,

Edilizia Sbernicchia Francesco, Elettrica Tuderte, Generali Assicurazioni Todi, Idrotermica di Baiocco M. e Dolci C., Onda Blu,

Riello Vano Giuliano