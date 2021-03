Festa di compleanno abusiva, sanzionati in 9 - Tuttoggi

Una festa di compleanno abusiva a Perugia inguaia nove persone: tutti i partecipanti sono stati sanzionati per violazione delle normative anti-Covid, e tre di loro sono stati denunciati per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Personale del Reparto Volanti, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione di alcuni cittadini si portava a Perugia, in zona via Mario Angeloni per le segnalazioni di musica ad alto volume proveniente da un’abitazione.

Giunti sul posto gli agenti, con l’ausilio di una pattuglia della Guardia di Finanza nel frattempo intervenuta, potevano constatare la presenza di una decina di persone di origine cubana e dominicana all’interno di un appartamento addobbato con festoni, che si intrattenevano senza indossare le mascherine di protezione per le vie respiratorie, con musica e bevande. Le persone sono state tutte identificate, sanzionate e allontanate presso i loro domicili. Durante tali fasi gli animi si surriscaldavano ed alcuni di essi iniziavano ad opporre resistenza e insultare gli operatori. Gli Agenti rimanevano illesi, pur dovendo contrastare l’atteggiamento dei presenti alla festa, anche esaltati dall’assunzione di sostanze alcoliche.