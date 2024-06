Festa della Repubblica italiana 2024, cerimonia ai giardini del Frontone con 28 onorificenze - Tuttoggi.info

l 2 giugno, a partire dalle ore 9:30, avrà luogo presso i Giardini del Frontone di Perugia la cerimonia di celebrazione del 78° anniversario della Fondazione della Repubblica. I nomi dei premiati

Il 2 giugno, a partire dalle ore 9:30, avrà luogo presso i Giardini del Frontone di Perugia la cerimonia di celebrazione del 78° anniversario della Fondazione della Repubblica, organizzata dalla Prefettura di Perugia in collaborazione con il Comune capoluogo, la Provincia, la Regione Umbria ed il Comando Militare Esercito Umbria.

Un picchetto interforze renderà onore ai Gonfaloni della Regione Umbria, della Provincia e della Città di Perugia, nonché al Prefetto in qualità di Rappresentante del Governo. Prevista, come di consueto, la cerimonia dell’Alzabandiera, accompagnata dall’esecuzione dell’Inno di Mameli, e a seguire l’Inno Europeo. Il contesto musicale verrà curato dal coro di voci bianche e dal coro giovanile del Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” insieme al coro dell’Università degli Studi di Perugia, diretto dal Maestro Marta Alunni Pini, accompagnati dal pianista Francesco Andreucci .

A seguire verranno consegnate 26 onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I festeggiamenti per la ricorrenza proseguiranno in serata, alle ore 21:00, presso la Cattedrale di San Lorenzo con un concerto corale – strumentale, diretto dal Maestro Vladimiro Vagnetti.

Di seguito i premiati:

Francesca Colaiacovo (imprenditrice, Gubbio), Beatrice Meniconi (magistrato della Corte dei conti, Perugia), Luigi Salvati Tanagro (ufficiale dell’Arma in congedo, Todi), Giulio Zazzaretti (sottoufficiale dell’Arma in congedo, Marsciano), Walter Bianchi (libero professionista, geometra, Giano dell’Umbria), Fulvio Brillo (commissario capo polizia penitenziaria in quiescenza, Città della Pieve), Alma Broccolini (vedova del sovrintendente capo della polizia di Stato, Tuoro sul Trasimeno), Franco Caciotto (imprenditore, Panicale), Samantha Citti (comandante polizia municipale di Pietralunga, Pietralunga), Lanfranco Croci (luogotenente carica speciale guardia di finanza, Bastia Umbra), Giovanni Dentini (pensionato, Magione), Nicola D’Avenia (comandante polizia locale di San Giustino, San Giustino), Claudio Faloci (viceprefetto capo di gabinetto prefettura di Arezzo, Umbertide), Massimo Fattorini (dipendente Comune di Città della Pieve in quiescenza, Città della Pieve), Armando Finzi (ispettore polizia di Stato in quiescenza, Foligno), Maurizo Gallinella (comandante polizia stradale di Terni, Spoleto), Giovanni Granato (luogotenente guardia di finanza in congedo, Assisi), Giorgio B. Guariglia (comandante Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, Foligno), Walter Massinelli (imprenditore, Marsciano), Paolo Menichetti (imprenditore, Gubbio), Domenico Mesiti (maresciallo capo dell’Arma, Marsciano), Romualdo Paccoia (corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Foligno), Carlo Ruggeri (luogotenente carica speciale dell’Arma, Bevagna), Carmine Schiavone (luogotenente guardia di finanza in congedo, Perugia), Giuliano Scorzoni (titolare ditta individuale in quiescenza, Perugia), Ciro Stabile (luogotenente guardia di finanza, Corciano), Tiberio Timperi (giornalista professionista, Massa Martana), Mirella Vitali (dipendente Inps in quiescenza, Assisi).